30 % إنتاج BP من الغاز بمصر فى 2019

خالد بدر الدينبدأت شركة BP البريطانية للطاقة، إنتاج الغاز في حقلين بمشروعها لتنمية غرب دلتا النيل قبالة الساحل المصري، وهو الثاني بين سبعة مشاريع تخطط الشركة لتدشينها هذا العام.ويشمل مشروع تنمية غرب دلتا النيل خمسة حقول بحرية للغاز، من المخطط أن يصل إنتاجها مجتمعة في 2019 إلى حوالي 1.5 مليار ق

خالد بدر الدين

بدأت شركة BP البريطانية للطاقة، إنتاج الغاز في حقلين بمشروعها لتنمية غرب دلتا النيل قبالة الساحل المصري، وهو الثاني بين سبعة مشاريع تخطط الشركة لتدشينها هذا العام.





ويشمل مشروع تنمية غرب دلتا النيل خمسة حقول بحرية للغاز، من المخطط أن يصل إنتاجها مجتمعة في 2019 إلى حوالي 1.5 مليار قدم مكعب يوميًّا، أو ما يعادل حوالي 30% من إنتاج مصر الحالي من الغاز.

وقالت شركة BP، في بيان، إن حقلي تورس وليبرا ينتجان حاليًّا 700 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًّا إلى شبكة الغاز الوطنية في مصر، وجميع الغاز المنتَج يجري ضخه في هذه الشبكة.

ومن المنتظر أن تبدأ شركة BP تشغيل سبعة مشاريع هذا العام في سلطنة عمان وبحر الشمال وأذربيجان، وهو أكبر عدد في عام واحد بتاريخ الشركة التي مقرُّها لندن. وتأمل بأن تضيف إنتاجًا جديدًا قدره 800 ألف برميل يوميًّا بنهاية العقد.

كان وزير البترول المصري طارق الملا قد أعلن، اليوم الأربعاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح رسميًّا المرحلة الأولى من مشروع شركة BP في منطقة شمال الإسكندرية لإنتاج الغاز الطبيعي بطاقة 700 مليون قدم مكعب يوميًّا.

وأضاف الملا، في اتصال هاتفي مع “رويترز”: “شمال الإسكندرية سيرفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى نحو 5.1 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًّا، من 4.45 مليار قدم مكعب”.

كانت شركة BP، أكبر المستثمرين الأجانب في مصر، تخطط لبدء الإنتاج من المشروع في 2014 بنحو 450 مليون قدم مكعب، لكن الموعد تأجَّل. ويضم مشروع شمال الإسكندرية حقلي تورس وليبرا.