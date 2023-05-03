3.9 مليار جنيه أرباح مصر للألومنيوم خلال 9 أشهر بنمو 132%

اعتمد مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم مؤشرات نتائج الأعمال غير المدققة عن الفترة من 1-7-2022 إلى 31-3-2023.

وتضمنت نتائج أعمال مصر للألومنيوم، خلال 9 أشهر، نمو صافي الأرباح بنسبة 132%، لتسجل 3.91 مليار جنيه مقابل 1.68 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق.

وأشارت مصر للألومنيوم في بيان لإدارة البورصة، إلى أن نمو صافي الأرباح يأتي على خلفية وضع استراتيجية مرنة للتعامل مع أسعار المعدن بالسوق “تصدير ، محلي” واسعار الخدمات الرئيسية.

فضلا عن تخفيض التكاليف، والتغير في أسعار صرف العملات الأجنبية.

وارتفعت إيرادات مصر للألومنيوم 37.08%، خلال 9 أشهر لتسجل 14.75 مليار جنيه، مقابل 10.76 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة.