3.76 مليار جنيه مبيعات شركات الدواء فى يونيو

أحمد صبرى حققت شركات الأدوية العاملة فى مصر، مبيعات بـ3.76 مليار جنيه، خلال يونيو الماضى، بنسبة نمو بلغت 20.6% على الفترة المقابلة من العام الماضى. وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة Ims لمبيعات الدواء، أظهر انخفاضًا فى إجمالى مبيعات يونيو عن مايو بفارق 200 مليون جنيه، رغم ارتفاع نمو المبيعات فى الأشهر ا

أحمد صبرى

حققت شركات الأدوية العاملة فى مصر، مبيعات بـ3.76 مليار جنيه، خلال يونيو الماضى، بنسبة نمو بلغت 20.6% على الفترة المقابلة من العام الماضى.





وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة Ims لمبيعات الدواء، أظهر انخفاضًا فى إجمالى مبيعات يونيو عن مايو بفارق 200 مليون جنيه، رغم ارتفاع نمو المبيعات فى الأشهر الأولى من العام الحالى بنسب تعدت الـ50%.

وأظهر التقرير استمرار تربع “نوفارتس” السويسرية على المركز الأول، تليها جلاكسو الإنجليزية، ثم مجموعة سانوفي الفرنسية للشهر الثانى على التوالى.

وحلّت رابعًا مجموعة شركات فاركو المصرية والأولى بين الشركات المحلية، ثم آمون فارما للمركز الخامس متقدمة على إيبيكو التى تراجعت للمركز السادس.