3.7 مليون حركة عبر فون كاش البنك الأهلى

❏ مليون مشترك فى الخدمة الإلكترونية وخطة للتوسع ❏ إتاحة تحصيل أقساط التمويل متناهى الصغر لعملاء الجمعيات الأهلية وشركات التأمين ❏ خطة لإضافة 300 ماكينة «ATM » جديدة لقبول الإيداعاتالمال ـ خاصقال علاء فاروق، رئيس مجموعة منتجات التجزئة والمبيعات فى البنك الأهلي المصرى، إن مصرفه يواصل ا

❏ مليون مشترك فى الخدمة الإلكترونية وخطة للتوسع

❏ إتاحة تحصيل أقساط التمويل متناهى الصغر لعملاء الجمعيات الأهلية وشركات التأمين

❏ خطة لإضافة 300 ماكينة «ATM » جديدة لقبول الإيداعات



المال ـ خاص

قال علاء فاروق، رئيس مجموعة منتجات التجزئة والمبيعات فى البنك الأهلي المصرى، إن مصرفه يواصل الترويج لعدد من الخدمات الإلكترونية التى يقدمها، ومنها الدفع عبر الموبايل، وإجراء العمليات المصرفية من خلال ماكينات الصراف الآلى، مشيراً إلى أنه تمكن من استقطاب 1.132 مليون مشترك لخدمة «فون كاش».

و لفت إلى أن نسبة تفعيل الخدمة تتراوح بين 14 و%15، ومن المتوقع أن ترتفع خلال الفترة المقبلة بدعم من زيادة المشتركين، موضحاً أن توسعة قاعدة مستخدمى الخدمة ساهم فى وصول عدد حركات الدفع إلى 3.7 مليون بقيمة 250 مليون جنيه، على مدار العام المالى الماضى، الذى يبدأ فى يوليو 2016 وينتهى فى يونيو 2017.

وأضاف أن البنك نفذ نحو 1.1 مليون حركة خلال الربع الأول من العام المالى الجارى، الذى يبدأ فى يوليو حتى سبتمبر الماضى، بقيمة 85 مليون جنيه، مشيراً إلى أن العمليات تتنوع بين التحويلات المالية بين الأفراد والتبرعات التى ترتفع بصورة واضحة فى شهر رمضان، وفترة الأعياد.

وأشار إلى أن «الأهلي» يدرس حالياً إتاحة عدد من الخدمات الجديدة على منتج الدفع عبر الموبايل، منها تقسيط سداد القروض متناهية الصغر والتأمين لعملاء عدد من الجهات منهم جمعية رجال أعمال إسكندرية، مؤسسات التضامن والهيئة الإنجيلية، بجانب شركة المجموعة العربية المصرية للتأمين «GIG»، وذلك بهدف استفادة جميع شرائح المجتمع من الخدمات المالية والمصرفية.

يذكر أن البنك قرر فى 3 أكتوبر الجارى، تعديل الحدود القصوى لمنتج الدفع عبر الموبايل «فون كاش» لتصبح 6 آلاف جنيه يومياً، مقابل 3 آلاف جنيه ، كما رفع الحدود الشهرية إلى 50 ألف جنيه شهريا، بدلاً من 10 آلاف جنيه لحركات السحب، التحويل، خدمات «فوري»، كما تم تعديل الحد الأقصى لرصيد المحفظة إلى 10 آلاف جنيه، مقارنة بـ 5 آلاف جنيه فى السابق.

ويملك البنك الأهلى المصرى، منتجين للدفع عبر الموبايل، الأول هو «الفون كاش» الذى أطلقه البنك عام 2013، بالتعاون مع شركتى «ماستركارد» و«فوي»، بجانب منتج آخر مع شركة «اتصالات – مصر» تحت اسم فلوس.

ويعتبر منتج الدفع عبر الموبايل أحد الأدوات التكنولوجية الجديدة التى تمكن العميل من تحويل، واستقبال الأموال عبر الاشتراك، فيما يسمى بحساب هاتف محمول سواء عبر شركة اتصالات أو أحد البنوك المتيحة للخدمة، كما يوفر المنتج بعض الخدمات الأخرى، منها دفع فواتير المرافق وشحن رصيد الهاتف المحمول .

وقرر البنك مؤخراً رفع الحدود القصوى للإيداع عبر ماكينات الصراف الآلي «ATM» لتقبل الماكينات 20 ألف جنيه يومياً، مقابل 10 آلاف جنيه فى وقت سابق، كما زادت الحدود الشهرية إلى 100 ألف جنيه، بدلاً من 50 ألف فى السابق.

وأرجع «فاروق» القرار إلى إقبال العملاء على استخدام الأدوات الإلكترونية الحديثة التى ساهمت فى مضاعفة قيمة الإيداعات النقدية عبر الماكينات، مشيراً إلى أن هذا التوجه يتماشى مع توجهات البنك المركزى، والقطاع المصرفى لخفض حجم الأموال النقدية فى أيدى المواطنين، وحثهم على الاستعانة بالسبل التكنولوجية الحديثة، إضافة إلى التيسير على العملاء بدلاً من دخول الفرع وإهدار مزيد من الوقت.

ولفت إلى أن «الأهلي» قد يرفع تلك الحدود مرة أخرى فى حال رصد استمرار إقبال العملاء على الإيداع من خلال الماكينات، مشيراً إلى أنه على الجانب الآخر يعكف البنك على رفع عدد ماكينات التى تقبل الإيداع لتصل إلى ما بين 750 و800 ماكينة بنهاية يونيو المقبل، مقابل 500 ماكينة حالياً.

وقال إن البنك يسعى أيضاً لزيادة عدد ماكينات الصراف الآلى لتصل إلى 4500 ماكينة، مقابل 3700 ماكينة حالياً، ويضيف البنك ما بين 80 إلى 100 ماكينة شهرياً، بهدف نشر آليات الدفع الإلكترونية.