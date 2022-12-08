3.7 مليار جنيه الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك السخنة خلال نوفمبر 2022

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السخنة برئاسة حسام جاد المولى مدير عام الإدارة تحت إشراف رشاد أمين رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس خلال شهر نوفمبر 2022 عن مشمول 8460 شهادة جمركية وارد نهائى بإجمالى 14215 حاوية وكان أغلب البضائع الواردة عبارة عن مستلزمات إنتاج للمصانع ( مكونات تكييف – ثلاجات -مراوح – أقمشة – خيوط ) وقطع غيار سيارات وإكسسوار للهواتف المحمولة واكسسوار حريمى ولعب الأطفال.

يأتي فى إطار حرص مصلحة الجمارك المصرية برئاسة الأستاذ الشحات غتورى على سرعة الإنجاز وآداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن إجراءات الإفراج الجمركي من أجل التيسير على المواطنين.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن هذه الشهادات الواردة خلال شهر نوفمبر الماضي مليارا و6 ملايين و803 آلاف جنيه بينما بلغ إجمالى ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالى 2 مليار و700 مليون و588 ألف جنيه.

كما بلغ عدد الشهادات الجمركية التى تم تصدير مشمولها من جمارك السخنة خلال شهر نوفمبر الماضي 1442 شهادة صادر بعدد حاويات 1277، بقيمة إجمالية 5 مليارات و559 مليونا و808 آلاف جنيه وتم تحصيل رسوم الصادر بمبلغ 3 ملايين و268 ألف جنيه، كانت أغلب الأصناف المصدرة عبارة عن (دريس برسيم – رخام-رمال- فوسفات- فايبر جلاس) .

وبذلك يبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السخنة خلال شهر نوفمبر 2022 حوالى 3 مليارات و707 ملايين و392 ألف جنيه.