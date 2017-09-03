3.7 مليار استرليني قيمة صفقات الميركاتو الصيفي للدوريات الكبرى

الإنجليزي صاحب نصيب الأسد .. وصفقة نيمار تخطف الأضواء علي المصري: أغلقت فترة الانتقالات الصيفية، أبوابها خلال الساعات القليلة الماضية، في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، وأنفقت الأندية صاحبة الشعبية والمال في تلك المسابقات، مبالغ مالية باهظة، وصلت ل 3.735 مليار جنيه إسترليني، وكان الدوري الإنجليز

الإنجليزي صاحب نصيب الأسد .. وصفقة نيمار تخطف الأضواء

علي المصري:

أغلقت فترة الانتقالات الصيفية، أبوابها خلال الساعات القليلة الماضية، في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، وأنفقت الأندية صاحبة الشعبية والمال في تلك المسابقات، مبالغ مالية باهظة، وصلت ل 3.735 مليار جنيه إسترليني، وكان الدوري الإنجليزي، صاحب نصيب الأسد من هذا الرقم، بعدما أنفقت أنديته 1.4 مليار إسترليني.

ويأتي بالمرتبة الثانية الدوري الإيطالي الذي أنفق 735 مليون جنيه، ثم الدوري الفرنسي 590 مليون، والدوري الألماني 510، ثم الدوري الإسباني 500.

وتباهت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في اليوم الأخير من فترة الانتقالات بدفع 210 ملايين جنيه إسترليني ليرتفع حجم الإنفاق لمستوى قياسي بلغ 1.4 مليار جنيه إسترليني، لتستعرض المسابقة قوتها المالية مجددًا بشكل منقطع النظير.

ورغم ذلك، نجح باريس سان جيرمان الفرنسي، في خطف الأضواء في ميركاتو هذا الصيف، بعد أن نجح في استقدام النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، من برشلونة الإسباني، فى صفقة مدوية هي الأغلى في التاريخ، بعد دفع قيمة الشرط الجزائي البالغ 222 مليون يورو، من أجل ضم اللاعب.

وكشفت أرقام مجموعة ديلويت للأعمال الرياضية، ارتفاع حجم الإنفاق بنسبة 23%، مقارنة بالصيف الماضي وكان الرقم مرشحًا للزيادة، إذا تمت بعض الصفقات المنتظرة يوم الخميس الماضي، ورغم ذلك لم تكن تكلفة هذه الصفقات باهظة جدًا على الأندية بفضل الأرباح الكبيرة لحقوق البث التليفزيوني.

وقال دان جونز الشريك بمجموعة ديلويت: “عندما تُحلِّل الأمر في سياق إيرادات البث التليفزيوني القياسية والأرباح التجارية وإيرادات أيام المباريات، فإنَّ أندية الدوري الممتاز تنفق بشكل جيد وفقًا لمواردها”.

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وبالنظر لدخل الأندية العشرين بالمسابقة هذا الموسم فإن مبلغ 1.4 مليار جنيه إسترليني، المخصص للصفقات الجديدة يمثل في المتوسط 31 % من إجمالي الإيرادات لكل نادٍ، وهو ما يقل عن مستوى الذروة المسجل في “2008-2009″، البالغ 34 في المئة.

وحققت أندية إسبانيا الثلاثة الكبرى ريال مدريد، وبرشلونة، وأتلتيكو مدريد أرباحًا خلال فترة الانتقالات، بحسب أرقام شركة بوانس كود بيتس.

وحقق بوروسيا دورتموند، أكبر أرباح من حيث نسبتها من الإيرادات 30%، أما ميلان، فسجَّل عجزا بقيمة 162 مليون يورو، ليمثل الإنفاق نسبة 76% من إجمالي الدخل.

وفي إنجلترا، كان مانشستر سيتي، الأكثر إنفاقًا حتى رغم فشله في التعاقد مع أليكسيس سانشيز، مهاجم أرسنال مقابل 50 مليون جنيه إسترليني قبل نهاية فترة الانتقالات.

وأنفق سيتي 215 مليون جنيه إسترليني، لضم الظهيرين بنجامين ميندي، وكايل واكر، وصانع اللعب برناردو سيلفا، ويأتي تشيلسي في المرتبة الثانية 180 مليون جنيه إسترليني، ثم مانشستر يونايتد وإيفرتون 145.

ورغم المبالغ الطائلة فإنَّ اتفاق حقوق البث الحالي البالغة قيمته 5.13 مليار جنيه إسترليني يمنح القدرة لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز، حتى المتواضع منها، على إنفاق المزيد.

وأنفق برايتون أند هوف ألبيون، وهدرسفيلد، ونيوكاسل يونايتد، الثلاثي الصاعد هذا الموسم لدوري الأضواء مجتمعين 101.7 مليون جنيه إسترليني، وهو ما يمثل نحو 5 أضعاف ما أنفقه الوافدون الجدد الموسم الماضي.

وقال جونز “رغم أن الرقم القياسي للتعاقد مع لاعب واحد سجله باريس سان جيرمان عندما ضم نيمار، فإن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز يمكنها الاستمتاع بقوتها الشرائية التي لا تضاهى”،وأضاف “هذه نتيجة للعدالة والشفافية في توزيع حقوق البث التلفزيوني”.

وشهد هذا الصيف أكبر صفقة انتقال بين أندية إنجليزية بانضمام روميلو لوكاكو من إيفرتون لمانشستر يونايتد، مقابل 90 مليون جنيه إسترليني.