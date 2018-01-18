3 – 7 آلاف جنيه تعويضاً للمتر التجارى بمثلث ماسبيرو

خالد صديق: توفير دعم مهنى للوحدة يصل إلى 80 ألفاكتب – محمود زكى:حدد صندوق تطوير العشوائيات، سعر يتراوح بين «3000 - 7000» جنيه، كقيمة تعويض للمتر التجارى بمنطقة مثلث ماسبيرو.وقال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى للصندوق، إنه عرض مذكرة بالقيمة العادلة، التى أعدتها لجنة شكلت

خالد صديق: توفير دعم مهنى للوحدة يصل إلى 80 ألفا





كتب – محمود زكى:

حدد صندوق تطوير العشوائيات، سعر يتراوح بين «3000 – 7000» جنيه، كقيمة تعويض للمتر التجارى بمنطقة مثلث ماسبيرو.

وقال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى للصندوق، إنه عرض مذكرة بالقيمة العادلة، التى أعدتها لجنة شكلت لهذا الغرض.

وأضاف فى تصريحات لـ«المال»، أن تحديد القيمة جاء وفقًا لأسعار المتر بالمناطق المجاورة، بالإضافة إلى التعويضات التى حددتها شركة مترو الأنفاق للمناطق المجاورة لماسبيرو.

ولفت إلى أنه تم تحديد دعم مهنى للوحدة التجارية ككل، يتراوح بين «60 – 80» ألف جنيه، أسوة بالدعم الاجتماعى الذى تم تقديمه للوحدة السكنية، والذى قدر بحوالى 40 ألف جنيه.

وأشار إلى أنه سيتم عرض تلك الأسعار على أصحاب المحال التجارية، خلال الفترة القادمة، ويتجاوز عددها 840 محلا.

كما أشار إلى أن الصندوق خصص 1.3 مليار جنيه، كإجمالى تعويضات للأهالى، تشمل الوحدات السكنية والتجارية، وكذلك التى سيتم تأجيرها للذين فضلوا البقاء بالمنطقة بعد تطويرها.

وأكد أن الصندوق أرسل قيمة تعويضات الوحدات السكنية بالكامل إلى محافظة القاهرة، خلال الفترة الماضية، وجاء تأخر الصرف نتيجة إلغاء التعامل بالشيكات الورقية، واستبدالها بالتحويلات البنكية، مشيرا إلى أن المحافظة وقعت بروتوكول تعاون مع هيئة البريد، لصرف باقى التعويضات، من خلال الرقم القومى.

وفيما يخص الذين فضلوا البقاء بمنطقة المثلث، أوضح أنه تم إرسال كشف بحوالي 830 أسرة للمحافظة، وأكد أن الصندوق رصد 300 مليون جنيه، لبناء عدد من الوحدات لهم، على مساحة 10 أفدنة، وستحصل كل أسرة على قيمة إيجارية، بعقود تجدد سنويا، خلال فترة التطوير، التى من المقرر أن تستمر 3 سنوات.

وبدأ الإعلان عن تطوير مثلث ماسبيرو، منذ ما يزيد عن 13 عاما، لكن الحكومات المتعاقبة لم تستطع إتخاذ خطوات جادة فى المشروع، لعدة أسباب، أهمها عدم توافر تعويضات مناسبة للأهالى.

وتبلغ مساحة المنطقة حوالى 84 فدانا، تستحوذ منها الدولة على نسبة %10 فقط، ويبلغ عدد سكانها حوالى 20 ألف نسمة.