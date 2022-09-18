3.6 مليون طن إجمالي المخلفات الزراعية عن بعض محافظات الجمهورية لعام 2020

أصــدر الجهـاز المركزي للتعبئة العـامة والإحـصـاء اليـوم الأحد، بياناً صحفياً للجزء الثالث من النشرة السنوية لإحصاءات البيئة ” المخلفات والكوارث عام 2020 “.

وأشار إلى أن إجمالي كمية المخلفات الزراعية المتولدة عن بعض محافظات الجمهورية بلغ 3.6 مليون طن عام 2020 موزعة علي محافظات الدقهلية ، كفر الشيخ ، الشرقية ، البحيرة ، دمياط ، بورسعيد ، الغربية ، القليوبية بنسب (41.8% ، 14.2% ، 11.8% ، 10.4% ، 10% ، 6.5 % ، 5% ، 0.3% ) علي التوالي.

فيما بلغ إجمالي كمية المخلفـات الزراعية التي تم تـدويرها 1.5 مليون طن موزعة علي المحافظات القليوبية , كفر الشيخ, الغربية, البحيرة بنسبة تدوير بـلغـت 100% لكـل محــافظـة ومحـافظتي الشـرقيــة والدقهلية بنسب تدوير (96.7% ، 62.7% ) علي التوالي مــن إجمـــالــي كميـة المخــلفات التي تــم تجـميعهــا عـلي مستوي كـل محـافظـة.

كما بلغت كمية المخلفات البلدية ( القمامة ) المتولدة علي مستوي محافظات الجمهورية 74.6 الف طن /يوم بينما بلغت كمية مخلفات الترع والمصارف 9.2 مليون م3 وكمية مخلفات الهدم والبناء 4.7 مليون طن وذلك خلال عام 2020.

بينما بلغ إجمالي عدد الهزات الأرضية 879 هزة أرضية داخل مصر بينما بلغ 399 في المحيط الأقليمي لمصر خلال عام 2020 .