3.6 مليار دولار صافى مشتريات الأجانب فى أذون الخزانة خلال الربع الأول

كتب – محمد سالم كشف البنك المركزى المصرى عن تسجيل استثمارات الآجانب فى أذون الخزانة المحلية صافى مشتريات بلغ 4.3 مليار دولار خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالى الجارى (يوليو / مارس) ، منها 3.6 مليار دولار فى الربع الثالث (يناير – مارس 2017) ، ما أسفر عن تحقيق محفظة الاست

كتب – محمد سالم

كشف البنك المركزى المصرى عن تسجيل استثمارات الآجانب فى أذون الخزانة المحلية صافى مشتريات بلغ 4.3 مليار دولار خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالى الجارى (يوليو / مارس) ، منها 3.6 مليار دولار فى الربع الثالث (يناير – مارس 2017) ، ما أسفر عن تحقيق محفظة الاستثمارات فى الأوراق المالية صافى تدفق للداخل بلغ 7.8 مليار دولار بنهاية مارس الماضى مقابل صافى تدفق للخارج بلع 1.5 مليار دولار فى الفترة يوليو – مارس من العام المالى 2015/2016

كما ارتفعت استثمارات الأجانب فى البورصة المصرية خلال نفس الفترة لتسجل صافى مشتريات 308.9 مليون دولار مقابل صافى مبيعات 58.6 مليون دولار.

ولفت “المركزى” الى قيام السلطات المصرية بسداد سندات خلال فترة العرض بقيمة مليار دولار بينما أصدرت سندات فى الخارج بقيمة 3.9 مليار دولار فى الفترة من يناير وحتى نهاية شهر مارس الماضى.