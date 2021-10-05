3.6 مليار دولار حجم أصول «أزيموت العالمية» بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

قال جيورجيو ميدا الرئيس التنفيذي المشارك بمجموعة “أزيموت العالمية”، إن حجم الأصول المُدارة للمجموعة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يقدر حاليًا بنحو 3.6 مليار دولار .



وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته “أزيموت مصر” اليوم، أن المجموعة افتتحت خلال الفترات القليلة الماضية مكاتب تابعة لها في (تركيا ودبي وأبو ظبي ومصر) .



ولفت إلى أن المجموعة لديها توجه بشكل عام لدمج عمل المكاتب مع بعضها البعض بهدف توفير أفضل خيارات الاستثمار لعملائها.



وعقدت “أزيموت مصر” اليوم مؤتمرًا صحفيًا للحديث حول خطة الشركة وخطة الكيان الأم “أزيموت العالمية” .