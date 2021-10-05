بورصة وشركات

3.6 مليار دولار حجم أصول «أزيموت العالمية» بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

المجموعة تتجه لدمج عمل المكاتب
أسماء السيد 5:40 م, الثلاثاء, 5 أكتوبر 21 5:40 م, الثلاثاء, 5 أكتوبر 21

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قال جيورجيو ميدا الرئيس التنفيذي المشارك بمجموعة “أزيموت العالمية”، إن حجم الأصول المُدارة للمجموعة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يقدر حاليًا بنحو 3.6 مليار دولار .


وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته “أزيموت مصر” اليوم، أن المجموعة افتتحت خلال الفترات القليلة الماضية مكاتب تابعة لها في (تركيا ودبي وأبو ظبي ومصر) .

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ولفت إلى أن المجموعة لديها توجه بشكل عام لدمج عمل المكاتب مع بعضها البعض بهدف توفير أفضل خيارات الاستثمار لعملائها.


وعقدت “أزيموت مصر” اليوم مؤتمرًا صحفيًا للحديث حول خطة الشركة وخطة الكيان الأم “أزيموت العالمية” .

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بقلم أسماء السيد

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