3.6 مليار جنيه مستحقات «الكهرباء» فى 3 محافظات بنهاية يوليو 2022

كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن ارتفاع المستحقات الإجمالية لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، لتسجل حوالى 3.6 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام الحالى.

وأضافت المصادر فى تصريحات لـ«المال» أن مستحقات الشركة ارتفعت بواقع نحو 250 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الحالى لدى الحكومة والقطاعين العام والخاص، مع صعوبة الوضع الاقتصادى خلال الفترة الحالية لبعض القطاعات.

مصادر: شركات مياه الشرب والصرف تتصدر المديونيات

وأشارت المصادر إلى أنه يتم عمل مقاصة مالية بين الجهات الحكومية بشكل شهرى لخصم مستحقات الوزارة لدى الجهات الحكومية المختلفة، عن طريق وزارة المالية وتحت رئاسة مجلس الوزراء بعد تشكيله لجنة فض المنازعات المالية بين الوزارة وهذه الجهات.

وأوضحت المصادر أن أحد أبرز الجهات الحكومية المديونية لصالح شركة جنوب الدلتا للكهرباء هى وزارة الإسكان، ممثلة فى شركات مياه الشرب والصرف الصحى، والأوقاف والشركات والمصانع الواقعة فى نطاق جنوب الدلتا للكهرباء.

وأشارت إلى أن تلك المديونيات فى 3 محافظات هى القليوبية والمنوفية والغربية، وتسعى الشركة لتحصيل جزء من مديونياتها بشكل شهرى لا يقل عن 200 مليون جنيه شهريًا، وتم عمل جدولة لأغلب تلك المديونيات لكل الجهات.

من جانبه، قال المهندس حسن البيلى، رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، إن اجمالى استثمارات الشركة خلال الفترة من 2017 وحتى نهاية 2021 بلغت حوالى 4 مليارات جنيه، لتوسعة وتطوير الشبكات خلال الفترة الماضية.

وأضاف «البيلي» فى تصريحات سابقة لـ«المال» أن شركته تستهدف ضخ استثمارات تصل إلى 300 مليون جنيه، فى نطاق شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء خلال العام المالى 2022/ 2023.

وتابع أن الشركة تسعى لمعالجة أسباب ارتفاع نسبة الفقد بالقطاع والحلول المطروحة لتقليل نسب الفقد وتحسين التحصيل، وكذلك بحث المغلقات والمؤجلات ومراجعة وتكثيف أعمال الضبطية، وأيضًا العدادات المغلقة والمقروء بصفر لتحسين الفقد ووضع استراتيجية واليه للعمل خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن الشركة تسعى الفترة المقبلة لتلبية كل طلبات تركيب العدادات الكودية والقانونية للمتقدمين بأكثر من 270 ألف عداد خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن شركته تمتلك مخزونًا يكفيها من العدادات مسبقة الدفع، لتلبية كل الطلبات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الطلبات تم تلقيها عبر المنصة الإلكترونية لوزارة الكهرباء والطاقة، وتم الانتهاء من عمل معاينات لأغلب الطلبات المتقدمة، وجار استكمال تركيب تلك العدادات خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء تتبع الشركة القابضة لكهرباء مصر، وتغطى 3 محافظات هى أغلب محافظتى القليوبية والغربية، إضافة إلى المنوفية، ويتخطى عدد مشتركيها 4 ملايين مشترك، وتقوم بتوفير الطاقة الكهربائية لكل القطاعات المنزلية والصناعية والزراعية وغيرها.