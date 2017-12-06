3.6 مليار جنيه قروض جهاز المشروعات الصغيرة في 11 شهرا

منى عبدالبارى:







قال د. هانى عماد الدين، رئيس قطاع التمويل والاستثمار فى جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن حجم قروض الجهاز خلال الـ 11 شهرا الأولى من العام الجارى، بلغ 3.6 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.



وأشار – فى تصريحات خاصة لـ«المال»، على هامش مؤتمر الرؤساء التنفيذيين للشركات الذى نظمته شركة «المال- GTM» يومى 3 و 4 ديسمبر الجارى بالقاهرة – إلى أن الجهاز يمنح قروضه للمنشآت الفردية التى تنطبق عليها معايير قانون 141 لسنة 2004، ولا يقل رأسمالها المدفوع عن خمسين ألف جنيه، ولا يجاوز مليون جنيه ولا يزيد عدد العاملين فيها عن خمسين عاملا.







وكشف أن معدلات الفائدة التى تفرض على القروض الممنوحة للقطاعات التجارية و الخدمية تبلغ %8.5 ، و%5 متناقصة للمشروعات الصناعية ويتم منحها وفقا لشروط الجهات المانحة، ومن بينها البنك الدولى، ومؤسسة التمويل الدولية.







وأوضح أن الجهاز انتهى من إعداد مسودة مشروع قانون جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يتضمن تعريفات جديدة لها يتم حاليا إجراء حوار مجتمعى عليها بين الجهات المستفيدة والمعنية به، تمهيدا لطرحه على البرلمان فى الربع الأول من 2018.







وأوضح أن الجهاز يعكف حاليا على الانتهاء من صياغة إستراتيجية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة، و التى سترتكز على خمسة محاور أساسية، وهى مراجعة وتهيئة البيئة التشريعية، و دعم برامج ريادة وحاضنات الأعمال، و مراجعة جميع البرامج التمويلية المتاحة، و الارتقاء بمنظومة الخدمات غير المالية، و تفعيل منصة إلكترونية تفاعلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

