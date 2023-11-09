3.55 مليار جنيه أرباح «أبوظبى الإسلامى» فى 9 شهور

كشفت القوائم المالية المجمعة لمصرف أبوظبي الإسلامي عن ارتفاع أرباحه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 3.55 مليار جنيه.

124.68% صعودًا في صافي ربح أبوظبي الإسلامي

وارتفع صافي ربح مصرف أبوظبي الإسلامي خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 124.68% إلى 3.55 مليار جنيه مقابل 1.58 مليار في الفترة ذاتها من 2022.

وخلال الربع الثالث 2023، صعد صافي الربح إلى 1.389 مليار جنيه مقابل 566 مليون في الثلاثة أشهر المماثلة من 2022.

13.59 مليار جنيه عائد مرابحات ومشاركات ومضاربات

وأظهرت القوائم المالية للمصرف ارتفاع عائد المرابحات والمشاركات والمضاربات خلال الـ 9 أشهر إلى 13.59 مليار جنيه مقابل 7.72 مليار في الفترة ذاتها من 2022.

وفي الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2023، صعد عائد المرابحات والمشاركات والمضاربات إلى 5.28 مليار جنيه مقابل 2.86 مليار في الفترة المماثلة من 2022.