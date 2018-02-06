3.5 % نموًا بمبيعات جاكوار لاند روفر بالربع الثالث

– أميك: 37% نموًا فى مبيعات العلامتين التجاريتين محليًا





شريف عيسى



ارتفع أداء مبيعات شركة “جاكوار لاند روفر” -أكبر مصنع للسيارات ببريطانيا- خلال الربع الثالث المالى 3.5%، بإجمالى 154.4 ألف وحدة، خلال الفترة من سبتمبر، وحتى نهاية ديسمبر 2017.



وأعلنت جاكوار لاند روفر عن زيادة إيراداتها بنسبة 4.3%، لتصل إلى 6.3 مليار جنيه إسترلينى، ويمثل ربح الربع الثالث قبل خصم الضرائب 192 مليون جنيه إسترلينى، بنمو 2.6%.



وقال الدكتور رالف سبيث، الرئيس التنفيذى للشركة، إن نمو المبيعات والإيرادات جاء متناسبًا مع الاستثمارات الجديدة التى ضختها الشركة على مدار الربع الثالث، والبالغ مليار جنيه إسترلينى فى تقنيات السيارات الجديدة والإنتاج والبحث والتطوير.



وأشار سبيث إلى أن 2018 يمثل علامة فارقة لجاكوار لاند روفر مع استعدادتها لإطلاق أول سيارة كهربائية كلياً وهى I-Pace، بالإضافة إلى رينج روفر الهجينة، والتغيرات فى طرازات رينج روفر، ورينج روفر سبورت.



وشهدت مبيعات التجزئة على مدار الشهور الثالثة الماضية نمواً بلغ 14.6% فى الصين، و18.2% بالنسبة لأداء الأسواق الخارجية، بفضل ارتفاع الطلب على رينج روفر فيلار، ولاند روفر ديسكفرى، وجاكوار E-Pace، بالإضافة إلى جاكوار XF ذات قاعدة العجلات الطويلة.



وعوض هذا التحسن فى تلك الأسواق التدهور فى الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وأوروبا.



وعن الأداء على المستوى المحلى، شهدت مبيعات العلامتى التجاريتين نمواً خلال الفترة من سبتمبر وحتى نهاية ديسمبر من 2017، بـ 37%، لتتمكن من بيع 59 وحدة، مقابل 43 سيارة خلال نفس الفترة من 2016، وفقاً للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.



وطبقًا لـ “أميك” فإن مبيعات جاكوار قد نمت على مدار تلك الفترة بـ 42%، بعد طرح طرازى F-Pace، وF-Type بمحركين جديدين سعة لترين، لتتمكن من بيع 17 سيارة، مقابل 12 وحدة خلال العام الماضى.



وأظهر التقرير نمو مبيعات لاند روفر الرائدة فى صناعة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدمات SUV الفاخرة بـ 35%، بإجمالى 42 سيارة، مقارنة بـ 31 وحدة خلال 2016.



وأكد مصدر بـ MTI أوتوموتيف، وكلاء جاكوار لاند روفر، أن نهاية الربع الأول سيشهد طرح تعديلات منتصف العمر لكلاً من رينج روفر، ورينج روفر سبورت، وتستعد الشركة لطرح E-Pace خلال إبريل المقبل.



ولفت المصدر إلى أنه لاتوجد خطط واضحة من قبل الشركة الأم حول طرح E-Pace، الكهربائية بالكامل، والتى تطلب ضخ استثمارات فى مجال البنية التحتية لتشغيل وشحن تلك الطرازات.