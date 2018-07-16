3.5 مليون دولار أرباح «سياف» لتأجير الطائرات فى النصف الأول من 2018

■ رئيس الشركة: حسم طريقة زيادة رأس المال نهاية العام الحالى دعاء محمودحققت شركة سياف لتأجير الطائرات 3.5 مليون دولار أرباحاً خلال النصف الأول من العام الجارى بزيادة تجاوزت %10 عن نفس الفترة من العام الماضى، وتوقع رئيس الشركة التابعة لوزارة الطيران المدنى الدكتور حسن محمد تحقيق نسبة نمو مماث

■ رئيس الشركة: حسم طريقة زيادة رأس المال نهاية العام الحالى

دعاء محمود

حققت شركة سياف لتأجير الطائرات 3.5 مليون دولار أرباحاً خلال النصف الأول من العام الجارى بزيادة تجاوزت %10 عن نفس الفترة من العام الماضى، وتوقع رئيس الشركة التابعة لوزارة الطيران المدنى الدكتور حسن محمد تحقيق نسبة نمو مماثلة على الأقل خلال النصف الثانى من عام 2018.

وأرجع محمد نمو الأرباح إلى توسع الشركة فى نشاط التأجير التمويلى للطائرات والمعدات المملوكة لها خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجارى مقارنة بنفس الفترة من عام 2017.

وقال إن الشركة تعتزم زيادة رأسمالها بواقع 25 مليون دولار خلال الفترة المقبلة ليصل إلى 75 مليون دولار، موضحاً أنها تدرس سيناريوهين للزيادة أولهما طرح %30 من الأسهم فى البورصة، وهو مقترح سبق الإعلان عنه خلال الفترة الماضية، والثانى: رغبة المساهمين فى ضخ استثمارات جديدة.

وأكد محمد، أن القرار من المتوقع حسمه بشكل نهائى أواخر 2018، إذ يجري حالياً دراسته بشكل تفصيلى مع المساهمين ومعرفة مدى قدرتهم على زيادة رأس المال.

وتعد «سياف» شركة مساهمة مصرية تابعة لوزارة الطيران المدنى تم إنشاؤها فى يونيو 2009، برأسمال مصدر 50 مليون دولار والمصرح به 500 مليون، ويساهم بها كيانات تابعة للوزارة منها شركات: «القابضة المالية بوزارة الطيران»، «ميناء القاهرة»، و«مصر للطيران للخطوط الجوية والصيانة».

وأوضح محمد أن الشركة تدير بعض أنشطة الطيران من آيرلندا، إذ تمتلك فى دبلن شركتين، هما: «سياف 1 ليميتد» و«سياف 2 ليميتد»، مشيراً إلى أن طبيعة نشاطها يتمثل فى تأجير الطائرات والمعدات وتقديم الاستشارات المالية، كما تشمل تقديم التمويلات اللازمة لقطاع المشروعات الصغيرة أو التنموية العملاقة والتى تقدمها الحكومة المصرية، أو المؤسسات الأخرى بالدولة.