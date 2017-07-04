3.5 مليون جنيه حصيلة دمغة البورصة فى 3 جلسات

مها أبوودن وأحمد على

قدرت شركة «مصر المقاصة» للايداع والحفظ المركزى حصيلة ضريبة دمغة معاملات البورصة، والتى طبقت فى 3 جلسات تداول حتى الأن، بنحو 3.5 مليون جنيه، تم توريدها بشكل يومى لمصلحة الضرائب.

وبدأت عملية تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بجلسة الأربعاء الماضى بواقع 1.25 فى الألف لكل من المشترى والبائع على حدة.

وقال محمد عبدالسلام، رئيس مجلس إدارة مصر للمقاصة، إن شركته تحصل ضريبة الدمغة على العمليات المنفذة سواء على تداولات سوق داخل المقصورة أو عمليات نقل الملكية المنفذة بسوق الصفقات وخارج المقصورة على الأسهم المحفوظة مركزيا لدى المقاصة.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن حصيلة الضريبة بلغت 3.5 مليون جنيه فى 3 جلسات حتى اللحظة، ويتم تحصيلها بشكل يومى وتوريدها لمصلحة الضرائب فى ذات اليوم.

وأشار إلى أن تحصيل الضريبة لا يرتبط بصدور اللائحة التنفيذية للقانون، خاصة وأنه يتضمن جميع التفاصيل المهمة سواء نسبة الضريبة أو الجهة المنوط بها التحصيل وهى «مصر المقاصة» وطريقة التحصيل والتوريد.

ومن جهته توقع عمرو المنير نائب وزير المالية صدور القرار الوزارى، لتفسير التعديلات التى دخلت على قانون ضريبة الدخل والخاصة بتطبيق ضريبة دمغة على تداولات البورصة خلال اسبوعين.

اشار المنير فى تصريحات لـ«المال» ان وزارته ستمهل الجهات المعنية بتطبيق تلك الضريبة هذه الفترة حتى تتمكن من التعرف على المشكلات الفنية التى قد تطرأ اثناء التطبيق، مشيرا الى عدم الحاجة الى اصدار لائحة تنفيذية بالكامل لتفسير هذه التعديلات نظرا لتركزها فى نحو 3 بنود تشريعية فقط.

يذكر أن ضريبة دمغة معاملات البورصة، جاءت ضمن تعديلات قانون الضريبة على الدخل رقم 111 لسنة 1980، ونصت على فرض ضريبة دمغة على إجمالى قيمة عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها، سواء كانت تلك الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة، وذلك دون خصم أيه تكاليف، ويتحمل عبء الضريبة البائع والمشترى مناصفة على 3 مراحل: الأولى بواقع 1.25 فى الألف لكل من المشترى والبائع على حدة لمدة عام، ثم تصل إلى 1.50 فى الألف فى العام التالى، ثم تستقر عند 1.75 فى الألف على كل من المشترى والبائع على حدة فى العام الثالث من التطبيق.

اكد المنير ان التعديلات تمت المصادقة عليها وتم نشرها بالجريدة الرسمية فى 19 يونيو الماضى، وهو ما يترتب عليه بدء التطبيق منذ جلسات يوم 20يونيو الماضى، ولكن الاجازات أجلت التطبيق الفعلى لها بعض الوقت.

كانت البورصة قد شهدت تحركات عرضية منذ بدء تطبيق الضريبة، وتباين أداء المؤشرات منذ جلسة الأربعاء الماضى وحتى أمس الاثنين، إذ اتخذ مؤشرها الرئيسى EGX30 مسارًا متذبذبًا بين الهبوط والصعود الطفيف، ليبقى متحركًا أسفل مستوى المقاومة 13500 نقطة.

وانخفضت قيم التداولات لتستقر عند مستويات 500 – 600 مليون جنيه، مقارنة بأول جلسة للبورصة طبقت فيها ضريبة الدمغة، والتى سجلت قيم تداولات على الأسهم تخطت المليار جنيه.