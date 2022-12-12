3.5 مليار دولار صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال 10 شهور

بلغ إجمالي قيمة صادرات الصناعات الغذائية في الأشهر العشرة الأولى من عام 2022 حوالي 3.5 مليار دولار محققة نسبة نمو قدرها 0.5% وقيمة نمو 17 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2021 والتي كانت قد بلغت حوالي 3473 مليون دولار.

وبحسب تقرير المجلس التصديري للصناعات الغذائية بلغت صادرات يناير 2022 حوالي 306 ملايين دولار بنسبة نمو في القيمة 14% مقارنة بصادرات يناير 2021 والتي بلغت 267 مليون دولار.

وبلغت صادرات شهر فبراير 2022 حوالي 341 مليون دولار بنسبة تراجع في الصادرات 0.3% مقارنة بصادرات شهر فبراير 2021 والتي بلغت 342 مليون دولار، وبلغت صادرات شهر مارس 2022 حوالي 430 مليون دولار بنسبة نمو 11% وقيمة نمو 43 مليون دولار مقارنة بصادرات شهر مارس 2021 البالغة 388 مليون دولار.

وبلغت صادرات شهر إبريل 2022 حوالي 383 مليون دولار محققة نسبة نمو في القيمة 4% مقارنة بصادرات إبريل 2021، وبلغت صادرات شهر مايو 2022 حوالي 368 مليون دولار محققة نسبة نمو في القيمة 3% مقارنة بصادرات مايو 2021 والتي بلغت 358 مليون دولار، وبلغت صادرات شهر يونيو 2022 حوالي 393 مليون دولار محققة نسبة نمو 0% مقارنة بصادرات شهر يونيو 2021 البالغة 393 مليون دولار، وبلغت صادرات شهر يوليو 2022 حوالى 260 مليون دولار بنسبة تراجع 16% مقارنة بصادرات يوليو 2021 البالغة 311 مليون دولار.

وبلغت صادرات شهر أغسطس 2022 حوالى 365 مليون دولار بنسبة تراجع 4% مقارنة بصادرات أغسطس 2021 البالغة 379 مليون دولار أمريكي، وبلغت صادرات شهر سبتمبر 2022 حوالى 333 مليون دولار بنسبة تراجع 7% عن صادرات سبتمبر 2021، وبلغت صادرات شهر أكتوبر 2022 حوالى 306 مليون دولار بنسبة نمو 0% مقارنة بصادرات أكتوبر 2021.

وتربعت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2022 بقيمة 1748 مليون دولار تمثل 50% من إجمالي الصادرات الغذائية محققة نسبة تراجع بلغت 6% وقيمة تراجع بلغت 102 مليون دولار، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 697 مليون دولار بنسبة زيادة 28% وتمثل 20% من إجمالي الصادرات، الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 232 مليون دولار وتمثل حوالى 7% من إجمالي الصادرات محققة نسبة نمو بلغت 24%، الدول الافريقية غير العربية بقيمة 243 مليون دولار وتمثل حوالى 7% من إجمالي الصادرات وحققت نسبة تراجع في قيمة الصادرات بلغت 30%، باقي المجموعات الدولية بقيمة 570 مليون دولار والتي تمثل 16% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة.

أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الأشهر العشرة الاولى من عام 2022 فقد احتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول بقيمة صادرات 315 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 20%، يليها الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 232 مليون دولار ونسبة نمو 24%، ليبيا بقيمة 176 مليون دولار ونسبة نمو 6%، فلسطين بقيمة 164 مليون دولار ونسبة زيادة 48%، السودان بقيمة 155 مليون دولار ونسبة تراجع 2%، الأردن بقيمة 146 مليون دولار محققة تراجع زيادة 6%، اليمن بقيمة 131 مليون دولار ونسبة نمو 13%، ألمانيا بقيمة 112 مليون دولار ونسبة نمو 5%، هولندا بقيمة 112 مليون دولار ونسبة نمو 59%، وفى المركز العاشر الصين بقيمة 110 مليون دولار ونسبة تراجع 9% بالمقارنة بصادرات الأشهر العشر الأولى من عام 2021.

كما احتلت المملكة العربية السعودية قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في الصادرات خلال الأشهر العشرة الاولى من عام 2022 مقارنة بنفس الفترة من عام 2021 بقيمة صادرات 315 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 53 مليون دولار، يليها فلسطين بقيمة صادرات 164 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 53 مليون دولار، الولايات المتحدة الامريكية بقيمة صادرات 232 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 44 مليون دولار، تركيا بقيمة صادرات 84 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 43 مليون دولار، هولندا بقيمة صادرات 112 مليون دولار وقيمة زيادة 41 مليون دولار، بولندا بقيمة صادرات 56 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 25 مليون دولار، بريطانيا بقيمة صادرات 58 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 19 مليون دولار، لبنان بقيمة صادرات 95 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 18 مليون دولار، روسيا بقيمة صادرات 70 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 17 مليون دولار، وفى المركز العاشر اليمن بقيمة صادرات 131 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 15 مليون دولار بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2021.

