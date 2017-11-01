3.5 مليار دولار خسائر الاحتيال الإلكترونى عالميًا بالنصف الأول

❏ نورا حسن: تسريب مليار حساب بريد خلال 6 شهور ❏ إبراهيم يوسف: مصر الثالثة فى التعرض للهجمات بالمنطقةالمال ـ خاصقالت نورا حسن، المدير التنفيذى لشركة تريند مايكرو لحلول أمن المعلومات، إن الخسائر العالمية الناتجة عن عمليات الاحتيال عبر البريد الإلكترونى بلغت 3.5 مليار دولار خلال النصف الأول من 2017

❏ نورا حسن: تسريب مليار حساب بريد خلال 6 شهور

❏ إبراهيم يوسف: مصر الثالثة فى التعرض للهجمات بالمنطقة



المال ـ خاص

قالت نورا حسن، المدير التنفيذى لشركة تريند مايكرو لحلول أمن المعلومات، إن الخسائر العالمية الناتجة عن عمليات الاحتيال عبر البريد الإلكترونى بلغت 3.5 مليار دولار خلال النصف الأول من 2017؛ مضيفة أنها نتجت عن تسريب أكثر من مليار حساب بريد إلكترونى من قاعدة البيانات، والتى تعرف بمشغل البريد المزعج «River city media» خلال العام الحالى.

وأشارت إلى أن نتائج الاستطلاع الذى أجرته الشركة بالتعاون مع الصحيفة اليومية الإلكترونية إنتربرايز، بهدف الكشف عن حجم التهديدات التى يمثلها فيروس الفدية الخبيثة على مصر؛ انتهت إلى أن %81 من المشاركين يعتقدون أنه تهديد حقيقى لأعمالهم، بينما أكد %41 أنهم غير مدركين لحجم التهديد جراء هذا الفيروس.

وأوضحت خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الشركة أمس الثلاثاء، أن الاستطلاع أظهر أن %30 من المشاركين تعرضوا لهجوم سابق من فيروس وانا كراي؛ بينما تعرض نحو %4 لكل من فيروس وانا كراى وبيتيا معا؛ وتمكنت هذه الفيروسات من إصابة نحو 300 ألف جهاز حاسب آلى عالميا، من خلال ظهور أكثر من 28 عائلة جديدة من تلك الفيروسات خلال العام الحالى؛ بما يمثل خسائر مالية بنحو 4 مليارات دولار.

يذكر أن فيروس وانا كراى ظهر خلال مايو الماضى فى صورة رسالة نصية على أجهزة الحاسبات الشخصية، تمهل الضحايا 3 أيام لتسليم مبلغ 300 دولار للإفراج عن بياناتهم الشخصية التى تمت سرقتها، محذرة إياهم من عدم القدرة على استرداد الملفات حال عدم الدفع فى خلال 7 أيام كحد أقصى.

وأشارت نورا حسن إلى أن %91 من المشاركين فى استطلاع تم إجراؤه حول تهديد فيروس الفدية الخبيثة؛ لم يدفعوا المبالغ المطلوبة مقابل فك تشفير بياناتهم؛ بينما %28 ليس لديهم استعداد وخطة استجابة فى حالة العدوى؛ بالإضافة إلى أن %48 من المستطلعين ليست لديهم برامج لتثقيف الموظفين حول مخاطر هجمات الاحتيال الإلكترونى.

ولفتت إلى أن الخسائر العالمية الناتجة عن عمليات الاحتيال عبر البريد الإلكترونى بلغت 3.5 مليار دولار خلال النصف الأول من 2017؛ مضيفة أنها نتجت عن تسريب أكثر من مليار حساب بريد إلكترونى من قاعدة البيانات، والتى تعرف بمشغل البريد المزعج «River city media» خلال العام الحالى.

على صعيد آخر، نوهت نورا حسن بتنظيم الشركة 3 دورات تدريبية ضمن مبادرة تدريب أوائل الخريجين من الجامعات لتأهيلهم لسوق العمل خلال العام الحالى؛ وتضمنت كل دورة تدريب نحو 35 طالبا على أساليب الحماية الإلكترونية والتصدى للهجمات الخطيرة.

وأضافت أن تدشين المبادرة جاء بناء على نتائج الاستطلاع الأخيرة والتى أظهرت أن %41 من شركات مجتمع الأعمال لا تدرك فيروس الفدية الخبيثة وتأثيره على معدل الإنتاجية.

وأكدت أن الشركة تقوم بتعيين %50 من خريجى الدورات التدريبية؛ بينما يتم تأهيل الـ%50 المتبقى للشركات الأخرى فى مجال العمل نفسه.

وأشارت إلى أن %69 من مجتمع الأعمال ليس لديهم فكرة عن البرامج التعليمية اللازم اتباعها لتطوير كفاءة الموظفين لديهم؛ بالإضافة إلى أن %79 ليس لديهم خطة للاستجابة فى حال التعرض لفيروس الوانا كراى.

وتطرقت إلى أن شركتها تصدت لـ٣٨ مليار هجمة إلكترونية على مستوى العالم خلال النصف الأول من 2017، منوهة بأن أشهر الفيروسات التى تضرب السوق المصرية تكون من الإيميلات، والملفات، والروابط الإلكترونية.

من جانبه، ألمح إبراهيم يوسف، مدير المبيعات التقنية بالشركة، إلى أن المحرك الأساسى للجرائم الإلكترونية ليس الربح، موضحا أن مصر تحتل المرتبة الثالثة فى التعرض للهجمات الإلكترونية على مستوى الشرق الأوسط.

شارك باستطلاع الرأى %25 من المديرين التنفيذين للشركات؛ و %30 من مديرى تكنولوجيا المعلومات؛ و%2 من المتخصصين فى أمن الإنترنت.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة، أوضحت نورا حسن أنها تحقق %80 نموا سنويا فى حجم أعمالها بالسوق المصرية، منذ عام 2015.

وأضافت أن تريند مايكرو لديها أكثر من 1.5 مليون عميل على مستوى العالم؛ وتقدم خدمات وحلول الأمن الإلكترونى لقطاعات مختلفة، منها البنوك وشركات البترول والجهات الحكومية والشركات المالية.

وأشارت إلى أن هناك 36 موظفًا بفرع الشركة فى مصر، يعملون على تطوير تكنولوجيات جديدة تتعلق بتأمين الشبكات، لافتة إلى أن الكيان الأم حقق أرباحا 1.2 مليار دولار خلال العام الحالى.