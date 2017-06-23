3.5 مليار جنيه فكة العيد من البنك المركزى

أكد البنك المركزى المصري، قيامه بتوفير حصص من الفكة للتوزيع قبل العيد بفترة مناسبة، حيث تعدت نسبة الزيادة 25% على العام الماضى.

وأشار البنك، فى بيان اليوم الجمعة، إلى ضخ “فكة” للسوق بـ3.5 مليار جنيه، بدءًا من فئة 50 قرشا حتي ٥٠ جنيها، من خلال جميع البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، بالإضافة إلى تلبية أي احتياجات إضافية من البنوك والجهات الحكومية.