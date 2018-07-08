3.5 مليار جنيه حصيلة متوقعة من ضريبة التصرفات العقارية

مها أبوودن:توقعت مصادر مسئولة بوزارة المالية تحصيل 3.5 مليار جنيه من ضريبة التصرفات العقارية خلال العام المالى الجارى، مقارنة مع 600 مليون جنيه العام المالى الماضى.كان مجلس النواب قد وافق قبل أيام على تعديلات تشريعية تخص التصرفات العقارية بقانون الضريبة على الدخل، قدمتها النائبة ميرفت مطر و60 أخ

مها أبوودن:

توقعت مصادر مسئولة بوزارة المالية تحصيل 3.5 مليار جنيه من ضريبة التصرفات العقارية خلال العام المالى الجارى، مقارنة مع 600 مليون جنيه العام المالى الماضى.

كان مجلس النواب قد وافق قبل أيام على تعديلات تشريعية تخص التصرفات العقارية بقانون الضريبة على الدخل، قدمتها النائبة ميرفت مطر و60 أخرين، على المادة 42 من القانون 91 لسنة 2005، الخاصة بفرض ضريبة %2.5 على التصرفات التى تتم على العقارات المبنية أوالأراضى، وإلزام طرفى العقد متضامنين بالسداد.

وحظر التعديل تقديم أى خدمات حكومية للعقار محل التصرف مالم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداده الضريبة، وقرر البرلمان إحالة التعديلات لمجلس الدولة لمراجعتها.

وأكد عبد الله العادلى، شريك الضرائب بمؤسسة برايس ووتر هاوس كوبرز، أن التعديلات أبقت سعر ضريبة التصرفات العقارية كما هى عند %2.5 ، لكنها وضعت عدداً من الأليات الملزمة للتحصيل.

ويعتبر هذا التعديل التشريعى تغييراً فى خطة وزارة المالية المعلنة التى تهدف لإلزام المتعاملين بتوريد الضريبة، وقال «العادلى» إن التعديل يعد التاسع عشر على القانون، فى حين كان من الممكن صياغة آليات ملزمة للتحصيل من خلال تعليمات تنفيذية دون اللجوء لتعديل تشريعى.

كان عمروالمنير، نائب وزير المالية السابق، قد أكد لـ«المال» فى فبراير الماضى، تدنى حصيلة ضريبة التصرفات العقارية، مشيراً إلى أن وزارة المالية لديها خطة لرفعها بأليات تنفيذية، من بينها الربط مع الجهات التى تقوم بالتحصيل، وعلى رأسها الشهر العقارى.

وأعلن وقتها أن الحصيلة خلال أول 10 أشهر من العام الماضى، بلغت نحو400 مليون جنيه، مقارنة مع نحو80 مليونً جنيه، خلال نفس الفترة من العام المالى الأسبق.

وقال إن الارتفاع حدث بمجرد الربط مع عدد من الجهات، مثل الشهر العقارى، والمحليات، وأجهزة المدن، بغرض حصر أعداد التصرفات العقارية التى أسفرت خلال تلك الفترة عن حصر مليون تصرف عقارى.

وأكد أن وزارته تستهدف إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالتصرفات العقارية، لإيمانها بتدنى الحصيلة عن المعدل الطبيعى.

وأوصى «المنير» خلال جولة قام بها مطلع مارس الماضى، فى عدد من المأموريات الضريبية، بإنشاء وحدة خاصة بالتصرفات العقارية داخل منطقة ضرائب القاهرة ثامن، تكون مهمتها حصرها بالمدن الجديدة التابعة لها، مثل مدينة الرحاب، والتجمع الأول.