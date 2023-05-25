3.5 مليار جنيه أرباح «الإسكندرية لتداول الحاويات» خلال 10 أشهر بنمو 139%

اعتمد مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، مؤشرات نتائج الأعمال عن أبريل، والفترة المالية من 1-7-2022 إلى 30-4-2023.

وحققت الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، نموًا في صافي الأرباح بعد الضريبة بنسبة 139% ، خلال 10 أشهر لتصل إلى 3.53 مليار جنيه، مقابل 1.47 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة.

وارتفعت إيرادات الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، بنسبة 80%، في 10 أشهر لتصل إلى 3.82 مليار جنيه، مقابل 2.13 مليار جنيه في الفترة المقارنة.

وحققت الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع نموا في صافي الأرباح خلال شهر أبريل منفردا بنحو 61%، لتصل إلى 338 مليون جنيه، مقارنة بـ210 ملايين جنيه أبريل 2022.

وارتفعت إيرادات الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بنحو 46% إلى 423 مليون جنيه، مقابل 290.48 مليون جنيه أبريل 2022.