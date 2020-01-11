اتصالات وتكنولوجيا

3.5 تريليون دولار مبيعات التجارة الإلكترونية عالميا خلال 2019 (جراف)

الصين الأولي ..وأمريكا وصيفا
محمود جمال 2:53 م, السبت, 11 يناير 20 2:53 م, السبت, 11 يناير 20

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بلغت مبيعات مواقع التجارة الإلكترونية عالميا خلال العام الماضي نحو 3.5 تريليون دولار بزيادة 20.7% عن 2018 ، بحسب البيانات الصادرة عن مؤسسة emarketer للأبحاث التسويقية .

جاءت الصين فى المركز الأول بنحو 1.9 تريليون دولار لتستحوذ بذلك على 54.7 % من حجم السوق العالمي، أعقبها أمريكا فى المركز الثاني بــ586.9 مليار دولار .

وحلت بريطانيا ثالثا بـ141.9 مليار دولار ، تلتها اليابان بالمركز الرابع بـ 115.4 مليار دولار ، ثم كوريا الجنوبية خامسا بـ 103.5 مليار دولار . وجاءت ألمانيا سادسا بـ 81.9 مليار دولار ، ثم فرنسا فى المركز السابع بـ69.4  مليار ، تلتها كندا ثامنا بـ 49.8 مليار .

بينما جاءت كلتا الهند وروسيا فى المركزين التاسع والعاشر بـ46.1 مليار و26.9 مليار دولار على التوالي .

ويوضح الجراف التفاعلي التالي ترتيب أكبر 10 دول عالميا خلال العام الماضي فى مبيعات مواقع التجارة الإلكترونية.

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بقلم محمود جمال

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