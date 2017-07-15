3.5% ارتفاعًا بمبيعات جاكوار لاند روفر

شريف عيسى



ارتفعت مبيعات “جاكوار لاند روفر”، خلال النصف الأول من العام الجارى، 3.5%، مقارنة بنفس الفترة من 2016، مسجلة 137 ألفاً، و463 وحدة مباعة.



وشهدت مبيعات يونيو ارتفاعًا كبيرًا بـ 11%، إذ تمكن أكبر مصنع للسيارات الفارهة فى بريطانيا من تسليم 51 ألفاً و591 سيارة، بفضل أداء السوق الصينية الذى قفز بنسبة تصل إلى 65.3%.



وشهد مبيعات بريطانيا من كلا العالمتين نمواً خلال يونيو بنسبة 3.8، كما ارتفعت مبيعات أوروبا منها بـ 3.7%، وأمريكا الشمالية بـ 3.2%، فيما تراجعت مبيعات باقى الأسواق بـ 8.5%.



وعن أداء العلامة جاكورا، فقزت مبيعاتها خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2017، بنسبة بلغت 29.7%، بفضل استمرار الطلب المتنامى على طرازى XF، وF-Pace، إذت تمكنت العلامة التجارية من بيع 41 ألفاً، و266 وحدة.



واستمر تراجع مبيعات لاند روفر بنسبة 4.7%، خلال تلك الفترة، إذ تمكنت من بيع 96 ألفاً، و197 سيارة، فى حين ارتفعت مبيعاتها خلال يونيو بنسبة 8.9%، لتتمكن من بيع 36 ألفاً و248 سيارة.



وقال أندى جوس، مدير قطاع مبيعات جاكوار لاند روفر، إن الأداء الإيجابى لكلا العالمتين خلال يونيو يرجع إلى الأداء القوى للسوق الصينية سواء من السيارات المستوردة، أو خطوط التجميع المحلى بالصين.



ومن المتوقع أن تشهد مبيعات لاند روفر نمواً كبيراً خلال يوليو الجارى، بالتزامن مع الطلب القوى للجيل الجديد من ديسكفرى، بالإضافة إلى بدء مبيعات الطراز فيلار الجديدة كلياً والتى تم كشف النقاب عنها للمرة الأولى فى مارس الماضى.



وعلى الصعيد المحلى، أظهر تقرير مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، والصادر عن شهر مايو، تراجع مبيعات جاكوار لاند روفر بنسبة 50.9%، لتتمكن من بيع 77 سيارة، مقابل 157، خلال نفس الفترة من العام الماضى.



وانخفضت مبيعات جاكوار بـ 25%، لتكتفى ببيع 24 سيارة خلال تلك الفترة، كما هوت مبيعات لاند روفر بنسبة كبيرة للغاية بلغت 72%، بإجمالى 53 وحدة.



وقال مصدر بـ MTI، وكلاء جاكوار لاند روفر، وبنتلى، ومازاراتى، وفيراى، إن الزيادات التى شهدتها أسعار السيارات الفارهة وخاصة جاكوار لاند روفر قد تسببت فى تراجع الإقبال على الشراء، راهناً التحسن فى اداء كلا العلامتين بإنخفاض اسعار الصرف وتحسن قيمة العملة المحلية، فى مقابل الجنيه المصرى.



وأشار المصدر إلى أن الزيادات السعرية التى أصابت العلامات الفارهة بصفة عامة دفعت الراغبين فى شراء تلك الفئة للجوء إلى المستعمل منها، كاشفاً عن أن الفترة الماضية قد شهدت راوجاً فى مبيعات العلامات جاكوار لاند روفر المستعملة.