3- 5 آلاف جنيه ارتفاعًا بأسعار سيارات جاك

أحمد شوقيرفعت المجموعة العربية للتجارة والتوزيع أسعار سيارات جاك بما يتراوح بين 3 و5 آلاف جنيه؛ لطرازي S2 وS3.ووفق خطاب صادر عن المجموعة فإن سعر الفئة الأولى من جاك S2 هو 229 ألف جنيه، مقابل 225 ألفًا سابقًا، بزيادة 4 آلاف جنيه، بنسبة ارتفاع 1.8%. وارتفع سعر الفئة الثانية بواقع

أحمد شوقي





رفعت المجموعة العربية للتجارة والتوزيع أسعار سيارات جاك بما يتراوح بين 3 و5 آلاف جنيه؛ لطرازي S2 وS3.

ووفق خطاب صادر عن المجموعة فإن سعر الفئة الأولى من جاك S2 هو 229 ألف جنيه، مقابل 225 ألفًا سابقًا، بزيادة 4 آلاف جنيه، بنسبة ارتفاع 1.8%. وارتفع سعر الفئة الثانية بواقع 5 آلاف جنيه ليصل إلى 245 ألف جنيه، مقابل 240 ألفًا، بزيادة تصل نسبتها إلى 2.1%.

أما جاك S3 فقد ارتفعت الفئة الأولى منها إلى 259 ألف جنيه، مقابل 255 ألفًا، بزيادة 4 آلاف جنيه، بنسبة ارتفاع تصل إلى 1.6%، كما ارتفعت الفئة الثانية من السيارة إلى 274 ألف جنيه، مقابل 271 ألفًا، بزيادة 3 آلاف جنيه، ونسبة ارتفاع 1.1%.