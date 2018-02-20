3.4 مليون جنيه حصيلة بيع مخلفات النقل العام

أحمد شوقي نظمت، اليوم الثلاثاء، الهيئة العامة للخدمات الحكومية مزادًا علنيًا لبيع مخلفات هيئة النقل العام وعدد من الجهات الحكومية الأخرى؛ حيث بلغت حصيلة المبيعات 3.4 مليون جنيه. ولفت المصدر إلى أن المزاد قد شمل "خردة" خاصة بهيئة النقل العام، تضم محركات وألمونيوم وغيرهما، وقد بلغت حصيلتها 700

أحمد شوقي

نظمت، اليوم الثلاثاء، الهيئة العامة للخدمات الحكومية مزادًا علنيًا لبيع مخلفات هيئة النقل العام وعدد من الجهات الحكومية الأخرى؛ حيث بلغت حصيلة المبيعات 3.4 مليون جنيه.

ولفت المصدر إلى أن المزاد قد شمل “خردة” خاصة بهيئة النقل العام، تضم محركات وألمونيوم وغيرهما، وقد بلغت حصيلتها 700 ألف جنيه بالإضافة إلى مخلفات عدد من الجهات الحكومية الأخرى.

ومن المزمع تنظيم مزاد علني آخر غدًا الأربعاء الموافق 21 فبراير لبيع مخلفات مستشفيات جامعة عين شمس، والتي تشمل: برج معدني ولوحات كهربائية ووحدة شبكة أكسجين، وحديد وضاج وزهر ورصاص خردة، وكسر بلاستيك وخشب كسر وطفش، وأجهزة تكييف، وبطاريات، وكشافات، وأجهزة ومعدات طبيية، وأجهزة كمبيوتر، وأجهزة كهربائية، وأدوات سباكة ونجارة، وسراير، وثلاجات بنك دم، وكبسات ماكينة خراطة، وغيرها وفق الإعلان الصادر عن الهيئة العامة للخدمات الحكومية في وقت سابق.

ويشترط لدخول المزاد شرطان أساسيان وهما توفر البطاقة الضريبية وكراسة المزاد، على أن يتم دفع 3% فور رسو المزاد والباقي خلال 15 يومًا دون أية مدد أضافية، ويتم التسليم في غضون 20 يومًا من إخطار المتزايد بموعد الاستلام.

وأشار المصدر إلى يجري تنظيم هذه المزادات بشكل دوري من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية؛ في إطار مساعي استغلال كافة الأصول المتاحة بالجهات الحكومية لتوفير السيولة اللازمة لهذه الجهات.

وأشار إلى أن الهيئة قد نظمت خلال يناير الماضي 20 مزادًا علنيًا لبيع سيارات وبضائع ومخلفات وعقارات وأراضي لصالح العديد من الجهات الحكومية مشيراً إلى أن خطة فبراير الجاري تشمل تنظيم نحو 17 مزادًا.