3.4 مليار دولار مكاسب السياحة الإسرائيلية في 8 شهور

عادل عبد الجواداستقبلت إسرائيل في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 2017 ما يقرب من 2.3 مليون سائح من مختلف بلدان العالم، بزيادة قدرها 24٪ عن العام الماضي 2016 حيث كان عددهم 1.8 مليون سائح فقط عام 2016.وتفيد وزارة السياحة الاسرائيلية أنه منذ بداية العام، ساهمت السياحة الوافدة إلي اسرائيل بـ

عادل عبد الجواد

استقبلت إسرائيل في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 2017 ما يقرب من 2.3 مليون سائح من مختلف بلدان العالم، بزيادة قدرها 24٪ عن العام الماضي 2016 حيث كان عددهم 1.8 مليون سائح فقط عام 2016.

وتفيد وزارة السياحة الاسرائيلية أنه منذ بداية العام، ساهمت السياحة الوافدة إلي اسرائيل بـ3.4 مليار دولار للاقتصاد، وأوضح موقع “جلوبس” الاقتصادي الإسرائيلي أن شهر أغسطس الماضي شهد الزيادة الأكبر في عدد السائحين بنسبة 20٪ عن باقي الشهور الأخري وكان عددهم 25،800 سائح، وسجلت الولايات المتحدة 57،200 سائحا في أغسطس، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 33٪ مقارنة بشهر أغسطس من العام الماضي 2016. وقد سجلت زيادة بنسبة 60٪ في عدد السياح الوافدين من بولندا.

وأشاد وزير السياحة الاسرائيلي “ياريف ليفين” بوزارته في مجال التسويق والإعلان عن الرحلات السياحية وبالمنح التي تلقتها شركات الطيران الاسرائيلية التي تشغل وجهات جديدة علي حد قوله، وهي المنح التي تستخدم أيضا للإعلان عن إسرائيل كوجهة سياحية، وعلى سبيل المثال في بولندا: “لا تزال سياسة التسويق المبتكرة تثبت نفسها وتحقق آفاقا جديدة وفي حركة السياحة الى اسرائيل”.

وتابع قائلا: إن العمل في مجال السياحة إلى إسرائيل يسهم إسهاما هائلا في الاقتصاد والعمالة والاقتصاد، ونحن مصممون على مواصلة هذا الطريق وقيادة السياحة الاسرائيلية إلى آفاق جديدة “.