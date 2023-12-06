 3.4 مليار دولار إجمالي الاستثمارات الهندية في مصر

كشفت إحصائيات صادرة عن سفارة الهند بالقاهرة عن أن هناك 450 شركة مسجلة وتتواجد فى مصر بينها حوالى 50 نشطة فى قطاعات مختلفة باستثمارات إجمالية تتجاوز قيمتها 3.4 مليار دولار.

أضافت البيانات التى حصلت «المال» على نسخة منها أن الشركات الهندية أعلنت التزامها بضخ استثمارات إضافية بقيمة 800 مليون دولار خلال السنوات القليلة المقبلة.

وقال سفير الهند بالقاهرة، أجيت جوبتيه، إن قيمة تدفقات الاستثمارات الهندية المباشرة بالسوق المحلية ارتفعت منذ بداية العام الجارى وحتى الآن إلى 175 مليون دولار .

أضاف لـ«المال» أن تلك المشروعات تعمل فى مجالات التصنيع، كما أن هناك 2 منها بدأوا بالفعل فى عملهما، مشيرا إلى أن شركتين هنديتين تخططان لضخ استثمارات جديدة بالسوق المحلية فى قطاع الهيدروجين الأخضر بقيمة إجمالية 12 مليار دولار.

وأشار إلى أن مشروعى الهيدروجين الأحضر فى مسارهما الصحيح للتنفيذ لكن تلك المشروعات بصفة عامة تأخذ وقتًا طويلًا فى الإعداد لها.

ووافق المجلس الوطنى للهيدروجين الأخضر، مؤخرا على الاستراتيجية الوطنية ، وذلك تمهيداً للعرض على المجلس الأعلى للطاقة.

وتستهدف جعل مصر أحد البلدان الرائدة فى اقتصاد الهيدروجين على مستوى العالم، من خلال الاستعانة بالخبرات والابتكارات العالمية فى إنتاجه وتصديره ومشتقاته.

وتابع سفير الهند قائلا إن أبرز الشركات العاملة هي، تى سى أى سنمار فى مجال الكيماويات، ومجموعة لولو لتجارة التجزئة، وفيلوسيتى للملابس، وصن فارما مصر للأدوية، والاسكندرية للكربون الأسود والمنسوجات .

كان “جوبتيه” صرح سابقًا أن حوالى 50 شركة هندية لديها استثمارات ضخمة بالسوق المحلية فى قطاعات عدة من بينها الكيماويات والطاقة والسيارات وتجارة التجزئة والملابس والزراعة وغيرها، مشيرا إلى أن هذه الشركات توفر بصفة عامة فرص عمل مباشرة لما يقرب من 38 ألف مصري.

وفِى سياق متصل قال إن حجم التبادل التجارى بين البلدين شهد زيادة بنسبة %75خلال العام المالى 2021/ 2022 مقارنة بالعام السابق عليه.

وأشار إلى أن الصادرات المصرية للسوق الهندية شهدت قفزة خلال 2021/ 2022 بنسبة %65 غير أنها تراجعت خلال العام المالى التالى 2022/ 2023 نتيجة انخفاض صادرات الغاز الطبيعي.

وأشارت بيانات السفارة إلى أن الصادرات الهندية سجلت خلال الفترة ما بين أبريل إلى مارس من العام المالى الماضى نحو 3.737 مليار دولار، بينما بلغت واراداتها من مصر 1.424 مليار .

وأضافت أن الواردات الهندية من مصر تراجعت بنسبة %40 فى الفترة السابق ذكرها، مشيرة إلى أن أبرز بنود صادراتها للسوق المحلية خيوط الغزل والقطن والكيماويات العضوية ولحوم الجاموس.

بينما تتمثل أبرز بنود الصادرات المصرية للهند فى المنتجات البترولية والكمياويات غير العضوية.