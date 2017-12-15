3.4 مليار جنيه زيادة في تداولات البورصة خلال أسبوع

المال - خاص ارتفعت قيم تداولات البورصة بحوالي 3.4 مليار جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، لتسجل 8.6 مليار جنيه، عبر تداول 1.4 مليار ورقة مالية، مقابل 5.2 مليار جنيه منفذة على 1.2 مليار ورقة، الأسبوع السابق. واستحوذ المستثمرين المصريين على 62.67% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب



المال – خاص

ارتفعت قيم تداولات البورصة بحوالي 3.4 مليار جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، لتسجل 8.6 مليار جنيه، عبر تداول 1.4 مليار ورقة مالية، مقابل 5.2 مليار جنيه منفذة على 1.2 مليار ورقة، الأسبوع السابق.

واستحوذ المستثمرين المصريين على 62.67% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على 24.99% بصافي شراء 56.5 مليون جنيه، واستحوذ العرب على 12.34%، بصافي بيع بقيمة 10.89 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

يشار إلى أن البورصة سجلت ارتفاعات جماعية هذا الأسبوع ليصعد المؤشر الرئيسي 2.69%، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 4.85%، وامتد الارتفاع إلى المؤشر الأوسع نطاقا بنسبة 5.07%.