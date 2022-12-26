%3.4 صعودا في متوسط أسعار مبيعات أكثر من 10 هواتف

ارتفع متوسط أسعار الهواتف المحمولة الأكثر مبيعا بالسوق المحلية خلال الربع الثالث من العام الجارى بنسبة بلغت %3.4 .

بحسب التقارير الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، قفز متوسط أسعار الهواتف إلى 6272 جنيهًا خلال سبتمبر الماضى مقابل 6065 جنيهًا فى يوليو الماضي.

ووفقًا لرصد أجرته “المال” على تطور أسعار الهواتف المحمولة الأكثر مبيعًا فى مصر، شهدت أجهزة «سامسونج و«ريدمي» أعلى زيادة سعرية بنسب تتراوح من 7.4 إلى %12.9 لبعض الفئات خلال تلك الفترة.

فى سياق متصل، أرجع أحد تجار المحمول، السبب وراء ارتفاع أسعار الهواتف فى مصر إلى زيادة التكلفة الناتجة عن تذبذب أسعار الصرف إضافة إلى نقص الكميات المعروضة والموردة من قبل الشركات المحلية على خلفية استمرار القيود المفروضة على العمليات الاستيرادية منذ مارس الماضى.

وأضاف أن تلك العوامل انعسكت سلبًا على حجم المخزون لدى الشركات والوكلاء المحليين مما دفع العديد منهم لرفع الأسعار بغرض مواجهة ارتفاع التكلفة وتعويض الخسائر المالية التى يتكبدونها عن توقف أعمالهم وعدم قدرتهم على جلب أى شحنات من الخارج.

وأشار إلى أن سوق المحمول تشهد تراجعًا كبيرًا فى حركة المبيعات على خلفية نقص الكميات المعروضة من مختلف العلامات التجارية، علاوة على الزيادات السعرية المتتالية التى أقرتها الشركات المحلية والتى قد أثرت سلبًا على القرارات الشرائية للمستهلكين.

وتابع إن العديد من شركات وموزعى المحمول قرروا حاليًا التوقف عن عمليات البيع التجارى مؤقتًا تزامنًا مع تغير سعر الدولار .

يشار إلى أن مبيعات هواتف المحمول فى مصر تراجعت بنسبة %55 لتصل إلى 681 ألف جهاز خلال شهر سبتمبر الماضى، مقابل مليون و510 آلاف وحدة فى الشهر ذاته من العام السابق.

تطور أسعار الهواتف المحمولة الأكثر مبيعًا فى مصر خلال الربع الثالث 2022

نسبة التغير % سبتمبر يوليو الهاتف الترتيب 4.6 5845 5586 سامسونج A23 (821 جيجا – رام 6 جيجا بايت) 1 3.2 3980 3857 ريلمى C21Y (46 جيجا – رام 4 جيجا بايت) 2 12.9 4700 4162 سامسونج A13 (46 جيجا – رام 4 جيجا بايت) 3 2.9 3231 3139 ريلمى C11 (23 جيجا – رام 2 جيجا بايت) 4 8.7 6460 5938 سامسونج A32 (821 جيجا – رام 6 جيجا بايت) 5 2.9 4234 4115 أوبو A16 (23 جيجا – رام 3 جيجا بايت) 6 1.7 5519 5427 سامسونج A23 (821 جيجا – رام 4 جيجا بايت) 7 3 5271 5116 أوبو A55 (46 جيجا – رام 4 جيجا بايت) 8 12.7 5986 5311 ريدمى NOTE 11 (821 جيجا – رام 6 جيجا بايت) 9 7.4 4772 4443 ريدمى 10C (821 جيجا – رام 4 جيجا بايت) 10

إعداد – المال

المصدر: مؤسسة الأبحاث التسويقية GFK