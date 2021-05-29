عن إخلاء المعارض خلال 3 أشهر.. رئيس رابطة السيارات : الناس منهارة وهنقلبها مطاعم حال التنفيذ (فيديو)

لفت رئيس رابطة تجار السيارات إلى أنه تم المطالبة في عام 2016 بعمل مدينة للسيارات أسوة بالامارات العربيه المتحده و المملكة العربية السعودية و المملكة الأردنية الهاشمية .

أكد المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات أن هناك حالة من الانهيار لدي أصحاب المعارض وذلك بعد صدور قرار من وزارة التنمية المحلية بإخلاء معارض السيارات في جميع محافظات الجمهورية خلال 3 أشهر .

وقال أبو المجد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية أم بي سي مصر ، الناس في انهيار وهيقلبوا مطاعم و يقطعوا تعاملهم مع قطاع السيارات لو تم تنفيذه ، حيث أن معرض السيارات لا تقل مساحته عن 200 متر ، مثله مثل المطعم الذي يجاوره .

وأضاف أبو المجد أن هناك 19 مصنع سيارات في مصر ، ينتجون آلاف السيارات يوميا ، متسائلا : عند غلق المعارض في كافة أنحاء الجمهورية أين سيذهب هذا الإنتاج ؟ .

وأشار أبو المجد إلى أنه من الممكن ترك أصحاب المعارض في أماكنهم ، مع وضع السيارات داخل المعرض ، و من يخالف ذلك ويضع سيارة خارج المعرض يتم محاسبته . رابطة التجار تطعن على نقل معارض السيارات أمام القضاء الإدارى

وأوضح رئيس رابطة تجار السيارات أن هناك 6 آلاف معرض ما بين توكيل و موزع و تاجر كبير و متوسط ، ينتج عنهم 15 ألف صالة عرض على مستوي الجمهورية ، متسائلا : هيرحوا فين وأنت لسه محددتش مكان ؟

وقال أبو المجد أنه كان يجب اختيار المكان إولا قبل إصدار قرار الإخلاء بهذا الشكل ، مثلما حدث مع تجار الخضروات والفاكهة قبل نقلهم إلي سوقي العبور و 6 اكتوبر و تجار الجلود قبل نقلهم إلي مدينة الروبيكي .

واضاف أبو المجد أن المنطقة التي تم الإعلان عنها على مساحة 57 فدانا لن تتسع لهذا العدد من تجار معارض السيارات في جميع محافظات مصر .

ولفت رئيس رابطة تجار السيارات إلى أنه تم المطالبة في عام 2016 بعمل مدينة للسيارات أسوة بالامارات العربيه المتحده و المملكة العربية السعودية و المملكة الأردنية الهاشمية .