3.3 مليار جنيه نفقات المصرية للاتصالات فى 9 شهور‎

خاص قدرت نتائج أعمال المصرية للاتصالات إجمالى قيمة النفقات الاستثمارية التى تحملتها الشركة خلال الـ 9 شهور الأولى من العام الحالى بـ 3.3 مليار جنيه بعد استبعاد قيمة رسوم رخصة الهاتف المحمول والبالغة 7.08 مليار جنيه نصفها بالجنيه والنصف الآخر بالدولار مقارنة بـ بـ1.6 مليار عن نفس ا

خاص

قدرت نتائج أعمال المصرية للاتصالات إجمالى قيمة النفقات الاستثمارية التى تحملتها الشركة خلال الـ 9 شهور الأولى من العام الحالى بـ 3.3 مليار جنيه بعد استبعاد قيمة رسوم رخصة الهاتف المحمول والبالغة 7.08 مليار جنيه نصفها بالجنيه والنصف الآخر بالدولار مقارنة بـ بـ1.6 مليار عن نفس الفترة من العام السابق.

وارتفعت صافى ديون الشركة من 2.1 مليار جنيه فى ديسمبر 2016 إلى 5.6 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2017 ، ليمثل بذلك صافي الدين السنوي 1.1 مرة من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والإستهلاكات عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017 و0.6 مرة عن نفس الفترة من العام السابق .

