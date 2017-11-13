3.3 مليار جنيه استثمارات إنرشيا العقارية خارج مشروع جيفيرا

الشركة تنفذ 9 مشروعات.. و6.5 مليون متر إجمالى محفظة الأراضى رضوى عبد الرازق قال أحمد العدوى، الرئيس التنفيذى لشركة إنرشيا العقارية، إن الشركة تنفذ حاليا 9 مشروعات سكنية وساحلية باستثمارات تتخطى الـ3.3 مليار جنيه، وذلك باسثتناء مشروع جيفيرا الساحل الشمالى، والذى تبلغ استثماراته 20 ملي

الشركة تنفذ 9 مشروعات.. و6.5 مليون متر إجمالى محفظة الأراضى





رضوى عبد الرازق

قال أحمد العدوى، الرئيس التنفيذى لشركة إنرشيا العقارية، إن الشركة تنفذ حاليا 9 مشروعات سكنية وساحلية باستثمارات تتخطى الـ3.3 مليار جنيه، وذلك باسثتناء مشروع جيفيرا الساحل الشمالى، والذى تبلغ استثماراته 20 مليار جنيه.

وأشار، على هامش مؤتمر صحفى للشركة، إلى أن محفظة أراضى إنرشيا حوالى 6.5 مليون متر، وتتنوع مشروعات الشركة بين السكنية والسياحية والطبية والخدمية.

وأضاف أن حجم العمالة المباشرة فى الشركة نشاطها من 2007، يقدر بـ350 فردا.