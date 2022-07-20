3.3 مليار جنيه أرباحا مستهدفة لـ«القابضة للكهرباء» خلال 2022 - 2023

تستهدف الشركة القابضة لكهرباء مصر تحقيق أرباح تصل إلى 3.3 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى( 2022 – 2023 ) فى نطاق شركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء.

وكشفت مصادر مسئولة فى وزارة الكهرباء والطاقة – فى تصريحات لـ«المال»- أنه من المتوقع ارتفاع الأرباح بنحو 800 مليون جنيه مقارنة مع نظيرتها العام الماضى (2021 – 2022) والمقدرة بنحو 2.5 مليار.

وأرجعت المصادر زيادة الأرباح المستهدفة إلى الارتفاع المرتقب فى أسعار بيع الطاقة الكهربائية خلال يناير المقبل، ضمن برنامج الحكومة لرفع الدعم، بالإضافة إلى زيادة القدرات التى ستنتجها الشركة بالتزامن مع توقعات زيادة الطلب على الطاقة نتيجة للطفرة المرتقبة فى الاستثمارات بالصعيد.

وأضافت أن المستهدف قد يشهد انخفاضا حال قررت الحكومة تأجيل زيادة أسعار الكهرباء، مشيرة إلى أن الشركة تستهدف رفع مستوى كفاءة وحدات إنتاج الكهرباء والطاقة لتوفير الوقود بالمحطات ومن ثم خفض النفقات وزيادة الإيرادات خلال العام المالى الحالى.

وأشارت إلى أن الشركة لا توجد لديها خطط لتدشين مشروعات جديدة خلال العام المالى الجديد وإنما تسعى لإحلال وتجديد المحطات القائمة وزيادة قدرتها، مؤكدا وقف جميع برامج الصيانة خلال فصل الصيف، ومن المرتقب بدء الصيانة الخاصة بالوحدات التابعة لها فى أكتوبر المقبل.

وأوضحت أن الجزء الأكبر من أعمال الصيانة يتم عبر مهندسى شركة الوجه القبلى، بالإضافة إلى التعاقد مع بعض الشركات الأجنبية مثل جنرال إليكتريك وسيمنس منذ فترة على صيانة بعض وحدات توليد الكهرباء التابعة والواقعة فى نطاق الوجه القبلى للكهرباء مع توفير قطع الغيار وغيرها من لوازم الصيانة.

ويصل إجمالى إنتاج شركة الوجه القبلى لأكثر من 7500 ميجاوات، بعد الانتهاء من تشغيل محطة جنوب حلوان التى تصل قدرتها لنحو 1950 ميجاوات بداية العام الماضى.

وتمتلك شركة ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﻘﺒﻠﻰ لإنتاج الكهرباء أكثر من 8 محطات توليد، أبرزها مجمع الكريمات الذى يعد من أكبر مجمعات الإنتاج فى مصر بقدرة 2800 ميجاوات، ﻭﻳشمل ﻧﻄﺎﻕ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻰ المحطات ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ الجيزة،‏ ﻋﺪﺍ ﻣﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ، ﻭﺍﻟﻔﻴﻮﻡ، وﺑﻨﻰ سويف، وﺃﺳﻴﻮﻁ، وﺍﻟﻮﺍﺩﻯ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ، وﺳﻮﻫﺎﺝ، وﻗﻨﺎ.