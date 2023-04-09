3.3 تريليون جنيه تعاملات العـشرة الكـبار فى عالم السمسرة خلال 10 أعوام

رصدت جريدة “المال” تغيرات قائمة الـ 10 الكبار فى ترتيب شركات السمسرة خلال الـ10 أعوام الماضية من من 2013 إلى 2022، التى أظهرت وجود 5 أعضاء دائمين وهم المجموعة المالية “اى اف جى هيرميس” أو المجموعة المالية سابقًا و”التجارى الدولي” و”فاروس” و”بلتون” و”هيرميس للوساطة”.

وبلغت عمليات التداول التى نفذتها الشركات الـ10 الأوائل بعالم السمسرة ، نحو 3.3 تريليون جنيه خلال الأعوام الـ 10 الأخيرة، استحوذت المجموعة المالية “اى اف جى هيرميس” على 685 مليار جنيه، لتقتنص صدارة الترتيب بشكل متواصل منذ عام 2016 وحتى نهاية 2022.

تداولات شركات السمسرة الـ10 الأوائل في 10 أعوام بالمليار جنيه

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 بلتون 40 هيرميس 41 التجاري الدولي 61.533 المجموعة المالية 44.234 المجموعة المالية 76.2 المجموعة المالية 75 المجموعة المالية 87.79 المجموعة المالية 74.3 المجموعة المالية 103.8 اي اف جي هيرميس 224 التجاري الدولي 30.149 التجاري الدولي 40 المجموعة المالية 28.669 هيرميس 41.635 هيرميس 63.6 التجاري الدولي 60 هيرميس 52.933 هيرميس 50.7 التجاري الدولي 93 التجاري الدولي 99.4 اتش سي 16.7 بلتون 36 هيرميس 21.435 التجاري الدولي 36.4 التجاري الدولي 55.1 هيرميس 48.5 التجاري الدولي 41.319 التجاري الدولي 48.008 هيرميس 71 الأهلي فاروس 73.5 هيرميس 15.316 المجموعة المالية 19.5 بلتون 13.876 بايونيرز 21.294 بلتون 31.9 بلتون 44.4 بلتون 22.312 بلتون 36.882 الاهلي فاروس 55.6 هيرميس 66.4 المجموعة المالية 15.1 بايونيرز 18 فارو س 11.411 فاروس 16.586 فاروس 28.496 فاروس 34 ارقام 20.257 بايونيرز 35.137 بلتون 54.9 أرقام 28.5 بايونيرز 10.404 سيجما 13 سيجما 9.294 سيجما 16.222 بايونيرز 26.274 أرقام 25.6 فاروس 19.971 فاروس 33.922 بايونيرز 49.8 بلتون 27.5 فاروس 9.627 فاروس 12.3 بايونيرز 9.228 بلتون 15.457 الرواد 26.026 بايونيرز 24.177 بايونيرز 14.752 ارقام 20.869 ارقام 43.7 مباشر 25.6 اتش اس بي سي 8.3 عربية أونلاين 12.2 اتش سي 7.648 نعيم 11.14 اتش سي 21.742 اتش سي 24.045 سيجما 12.722 مباشر 18.241 عربية اونلاين 36.2 بايونيرز 25.234 عربية اونلاين 6.3 اتش سي 11.9 عربية اونلاين 6.753 مباشر 10.528 مباشر 17.118 نعيم 16.2 نعيم 11.508 عربية اونلاين 18.143 مباشر 36.1 كايرو كابيتال 20.661 سيجما 6.282 التوفيق 9 العربي الافريقي 6.664 اتش سي 10.009 نعيم 21.742 سيجما 15.9 اتش سي 11.431 سيجما 17.069 اتش سي 26.02 عربية أونلاين 19.781 اجمالي التداولات المنفذة 158.178 212.9 176.511 223.505 368.198 367.822 294.995 353.271 570.12 610.576

كما شهدت القائمة دخول شركة أرقام للأعضاء الـ10 الأوائل بداية من عام 2018، ليستمر وجودها بشكل متواصل حتى نهاية 2022، كما نجحت “مباشر” فى نفس ذات الأمر ولكن بداية عام 2020.

2013.. صراع كبير حُسم عبر الصفقات لصالح “بلتون”

اتسم عام 2013 بوجود صراع كبير بين شركات السمسرة تم حسمه بواسطة 3 صفقات نقل ملكية على أسهم “NSGB”، و “OCI”، و “بى إن بى باريبا” لصالح كل من “بلتون” التى استحوذت على الصدارة، و”التجارى الدولي” التى احتلت مركز الوصيف، ثم “إتش سي” التى جاءت فى المركز الثالث.

إذ تمكنت “بلتون” من الوصول للصدارة باستحواذها على حصة سوقية بلغت نحو %15.1، وقيم تداولات 40 مليار جنيه، وكانت قد قامت بتنفيذ عدد من الصفقات دعمت حصولها على المركز الأول، ومنها استحواذ كل من بنك قطر الوطنى وشركة اليابان توباكو على كل من البنك الأهلى سوسيتيه جنرال– والتى بلغت قيمتها حوالى 2.5 مليار دولار– وأدخنة النخلة المصرية على التوالى.

وجاءت شركة “التجارى الدولى للسمسرة” فى المرتبة الثانية بعد تسجيلها لتداولات بلغت 30.149 مليار جنيه على 2.652 مليار ورقة مالية، الأمر الذى يضمن لها السيطرة على %11.3 من حصة السوق، وقد دعم وصولها لمركز الوصافة تنفيذها لصفقة استحواذ “OCI NV” على أوراسكوم للإنشاء والصناعة بقيمة 7 مليارات جنيه تقريبًا.

واحتلت “إتش سي” المركز الثالث بعد سيطرتها على حصة سوقية بلغت %6.3، وقيم تداولات 16.7 مليار جنيه، وقامت الشركة بتنفيذ عدد من الصفقات الكبيرة كان لها دور فى حصولها على هذا المركز، ومنها استحواذ كل من بنك دبى الإمارات الوطنى وشركة أكتيس على بى إن بى باريبا وإيديتا للصناعات الغذائية على التوالى.

وحصلت “هيرميس” على المركز الرابع، بعد أن سجلت قيم تداولات بلغت 15.316 مليار جنيه بحصة سوقية %5.8، ومجيئها فى هذه المرتبة عكس هيمنة الأفراد على مجريات التداول بالبورصة وغياب المؤسسات والأجانب بشكل نسبى طوال العام.

وظفرت “المجموعة المالية” بالمرتبة الخامسة بعد هيمنتها على حصة سوقية بلغت %5.7، وقيم تداولات 15.1 مليار جنيه، وتلتها “بايونيرز” لتداول الأوراق المالية فى المركز السادس، مع تحقيقها لإجمالى قيم تداولات بلغت 10.404 مليار جنيه أهلتها للسيطرة على حصة سوقية %3.9.

فى حين تمكنت “فاروس” لتداول الأوراق المالية من اقتناص المركز السابع، بعد تسجيلها لتداولات بلغت 9.627 مليار جنيه، مما أهلها لها للسيطرة على %3.6 من حصة السوق، وتلتها “إتش إس بى سى سيكيوريتيز إيجيبت” فى المرتبة الثامنة بعد تحقيقها قيم تداولات وصلت إلى 8.3 مليار جنيه، ضمنت لها حصة سوقية %3.1 من إجمالى التعاملات، ذلك بعدما قامت بتنفيذ 100.15 ألف عملية تداول على 396.5 مليون سهم.

وظهرت شركة “عربية أون لاين” فى المرتبة التاسعة، بقيم تداول بلغت 6.3 مليار جنيه أمنت لها %2.4 من إجمالى التعاملات، وتلتها”سيجما” لتداول الأوراق المالية فى المركز العاشر، بعدما سجلت قيم لعملياتها بلغت 6.282 مليار جنيه، لتحقق حصة سوقية بـ %2.4.

2014.. “هيرميس” تقتنص الصدارة وسط منافسة شرسة من “التجارى الدولي”

استحوذت شركة “هيرميس” على صدارة ترتيب شركات السمسرة خلال عام 2014، بإجمالى قيم تداولات 41 مليار جنيه، وحصة سوقية %9.4، فيما احتلت “التجارى الدولي” مركز الوصافة بإجمالى قيم تداول بلغت 40 مليار جنيه وحصة سوقية %9.

وجاء فى المركز الثالث “بلتون” بإجمالى تداولات بلغت قيمتها 36 مليار جنيه وحصة سوقية %8.1، أما “المجموعة المالية” فاستقرت فى الترتيب الرابع بتداولات بقيمة 19.5 مليار جنيه وحصة سوقية %4.4.

وخامسًا جاءت “بايونيرز” بتداولات قيمتها 18 مليار جنيه وحصة سوقية %4.1، وبعد ذلك فى المركز السادس كانت “سيجما” بحصة سوقية %3 وقيم تداولات 13 مليار جنيه، فيما اقتنصت “فاروس” الترتيب السابع بقيمة تداولات 12.3 مليار جنيه وحصة سوقية %2.8، وبعدها “عربية أون لاين” فى الترتيب الثامن بحصة سوقية %2.7 وقيم تداولات 12.2 مليار جنيه، ثم “إتش سي” فى الترتيب التاسع بإجمالى قيم تداولات 11.9 مليار جنيه وحصة سوقية %2.7، وفى نهاية العشرة الأوائل جاءت شركة “التوفيق” بتداولات بلغت قيمتها 9 مليارات جنيه وحصة سوقية %2.

“التجارى الدولي” تحلق منفردة فى 2015

اقتنصت شركة “التجارى الدولي” للسمسرة صدارة ترتيب شركات الوساطة المالية خلال عام 2015، إذ سجلت تداولات بقيمة 61.533 مليار جنيه توازى حصة سوقية تبلغ %19.4، وتقدمت شركة “المجموعة المالية” للسمسرة للمركز الـ 2 بقيم تداولات بلغت 28.669 مليار جنيه بحصة سوقية %9.1.

وتراجعت شركة “هيرمس” للوساطة المالية للمركز الـ3، بقيم تداولات بلغت 21.435 مليار جنيه بحصة سوقية %6.8، وظهرت “بلتون” لتداول الأوراق المالية فى المركز الـ 4، مسجلة تداولات بقيمة 13.876 مليار جنيه بحصة سوقية %4.4.

وحلت شركة “فاروس” لتداول الأوراق المالية فى المركز الـ5 بقيم تداولات بلغت 11.411 مليار جنيه بحصة سوقية %3.6، وجاءت “سيجما” فى المركز الـ 6، بقيم تداولات بلغت 9.294 مليار جنيه بحصة سوقية %2.9.

وسابعًا جاءت شركة “بايونيرز” بقيم تداولات بلغت 9.228 مليار جنيه، كما جاءت “اتش سي” لتداول الأوراق المالية فى المركز الـ8، بقيم تداولات بلغت 7.648 مليار جنيه بحصة سوقية %2.4.

وتاسعًا شركة “عربية أونلاين” بقيم تداولات بلغت 6.753 مليار جنيه بحصة سوقية %2.1، وتلتها “العربى الإفريقي” لتحتل المركز الـ10 بقيم تداولات بلغت 6.664 مليار جنيه بحصة سوقية %2.1.

الشقيقتان “هيرميس” يبدآن رحلة السيطرة فى 2016

وتصدرت شركة “المجموعة المالية” للسمسرة ترتيب شركات الوساطة المالية خلال 2016، بقيمة تداولات 44.234 مليار جنيه توازى حصة سوقية %10.7، وتقدمت “هيرمس” للوساطة المالية للمركز الـ2 بقيم تداولات 41.635 مليار جنيه وحصة سوقية %10.1 خلال 2016، وثالثًا كانت “التجارى الدولى” بقيم تداولات 36.4 مليار جنيه بحصة سوقية %8.8.

ورابعًا “بايونيرز” لتداول الأوراق المالية بتداولات قيمتها 21.294 مليار جنيه بحصة سوقية %5.1، وخامسًا “فاروس” بقيم تداولات 16.586 مليار جنيه، بحصة سوقية %4.

وسادسًا “سيجما” بقيم تداولات 16.222 مليار جنيه بحصة سوقية %3.9، تلتها “بلتون فى المرتبة السابعة، بقيم تداولات 15.457 مليار جنيه بحصة سوقية %3.7.

وجاءت شركة “نعيم” للوساطة المالية فى المركز الـ8 فى ترتيب شركات الوساطة المالية لعام 2016، بقيم تداولات 11.140 مليار جنيه، وحصة سوقية %2.7، تلتها “مباشر” فى المركز الـ9 بقيم تداولات 10.528 مليار جنيه بحصة سوقية %2.5، وأخيرًا جاءت “إتش سي” فى المركز الـ 10 بقيم تداولات بلغت 10.009 مليار جنيه بحصة سوقية %2.4.

سيطرة “هيرميس” متواصلة فى 2017

تربعت شركة “المجموعة المالية” للسمسرة فى الأوراق المالية على عرش شركات السمسرة خلال العام المنقضى 2017، منفذة تداولات بـ76.2 مليار جنيه بحصة سوقية %12.1، فيما احتلت شقيقتها “هيرميس” للوساطة فى الأوراق المالية الوصافة بتداولات قيمتها 63.6 مليار جنيه، وحصة سوقية %10.1.

وجاءت شركة “التجارى الدولي” فى المركز الثالث، بحصة سوقية %8.8، بقيمة تداولات 55.1 مليار جنيه، ورابعًا حلت “بلتون” بتداولات قيمتها 31.9 مليار جنيه، وحصة سوقية بلغت %5.1، وخامسًا جاءت “فاروس” لتداول الأوراق المالية بقيم تداولات منفذة 28.496 مليار جنيه بحصة سوقية %4.5.

وسادسًا حلت “بايونيرز” بتداولات منفذة قيمتها 26.274 مليار جنيه بحصة سوقية %4.2، وسابعًا “الرواد” لتداول الأوراق المالية بتداولات منفذة قيمتها 26٫026 مليار جنيه بحصة سوقية %4.1، وثامنًا اتش سى لتداول الأوراق المالية بـ 21.742 مليار جنيه بحصة سوقية %3.5.

وتاسعًا جاءت شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية منفذة تداولات بقيمة 17.118 مليار جنيه بحصة سوقية %2.7، وعاشرًا حلت “نعيم” بتداولات قيمتها 16.366 مليار جنيه بحصة سوقية %2.6.

“التجارى الدولي” تنافس أصحاب الصدارة فى 2018

وتمكنت “المجموعة المالية” من السيطرة على عرش الصدارة فى 2018 بعد الاستحواذ على حصة سوقية %13 بقيمة تداولات بلغت 75 مليار جنيه، فيما حلت شركة “التجارى الدولي” فى الوصافة، لتُحقق حصة سوقية %10 بقيمة تداول 60 مليار جنيه.

وثالثًا جاءت شركة “هيرميس” للوساطة فى الأوراق المالية، بحصة سوقية %8 وقيمة تداول 48.5 مليار جنيه، ورابعًا “بلتون” مسجلة تداولات بـ44.4 مليار جنيه بالاستحواذ على حصة سوقية بنحو %7.5، تلتها “فاروس” بحصة سوقية بنحو %5.7 بقيمة تداول بلغت 34 مليار جنيه، وسادسًا “أرقام” لتداول الأوراق المالية لتستحوذ على %4.3 من تعاملات السوق الإجمالية بقيمة 25.6 مليار جنيه.

وسابعًا شركة “بايونيرز” بتداولات منفذة قيمتها 24.1 مليار جنيه بحصة سوقية %4.1، بينما استقرت “إتش سى” لتداول الأوراق المالية فى المرتبة الثامنة، ونفذت تعاملات بقيمة 24 مليار جنيه بحصة سوقية قدرها %4.

وتاسعًا حلت “نعيم” للوساطة فى الأوراق المالية بتنفيذها لتداولات بـ16.2 مليار جنيه، بحصة قدرها %2.7 وعاشرًا جاءت “سيجما” إذ سجلت تعاملات قدرها 15.9 مليار جنيه، من خلال حصة سوقية %2.75.

الشقيقتان تستحوذان على %31 من التعاملات فى 2019

حلت “المجموعة المالية للسمسرة” فى صدارة ترتيب السمسرة فى 2019، منفذة تعاملات بـ87.79 مليار جنيه بحصة سوقية %19.3، تلتها شقيقتها هيرميس للوساطة بتداولات قيمتها 52.933 مليار جنيه بحصة سوقية %11.6، ثم التجارى الدولى ثالثًا بعمليات منفذة 41.319 مليار جنيه بحصة سوقية %9.1.

ورابعًا جاءت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بعمليات منفذة قيمتها 22.312 مليار جنيه بحصة سوقية %4.9، وخامسًا ظهرت شركة “أرقام لتداول الأوراق المالية” بـ 20.257 مليار جنيه بحصة سوقية %4.4.

وفى المركز السادس بحصة سوقية %4.4 جاءت “فاروس” بتداولات منفذة 19.971 مليار جنيه، تلتها شركة بايونيرز لتداول الأوراق بعمليات قيمتها 14.752 مليار جنيه بحصة سوقية %3.2.

وثامنًا جاءت شركة سيجما بحصة سوقية %2.8 بعمليات تداول قيمتها 12.722 مليار جنيه، وتلتها فى المركز التاسع شركة “نعيم للوساطة” بحصة سوقية %2.5 بقيم تداولات 11.508 مليار جنيه، وأخيرًا فى المرتبة العاشرة ظهرت “اتش سي” بتداولات قيمتها 11.431 مليار جنيه بحصة %2.5.

أذرع “هيرميس” تسيطر على %20 من السوق فى 2020

احتفظت “المجموعة المالية” للسمسرة بصدارة ترتيب شركات الوساطة المالية للعام الثانى على التوالى، لُتنهى 2020 المنقضى بحصة سوقية %11.9 تعادل قيمة تداولات 74.378 مليار جنيه، وتلتها شركة “هيرميس” للوساطة منفذة تعاملات بقيمة 50.733 مليار جنيه بحصة سوقية %8.1.

واحتلت شركة “التجارى الدولى” المركز الثالث منفذة تعاملات بقيمة 48.008 مليار جنيه بحصة سوقية %7.7 فى حين سجلت “بلتون” المركز الرابع، إذ نفذت تعاملات بقيمة 36.882 مليار جنيه بحصة سوقية %5.9.

وخامسًا “بايونيرز” لتداول الأوراق المالية منفذة تعاملات بقيمة 35.137 مليار جنيه بحصة سوقية %5.6 وتلتها سادسًا “فاروس” بتعاملات قيمتها 33.922 مليار جنيه بحصة سوقية %5.4.

وسابعًا “أرقام” بتنفيذها لتعاملات بقيمة 20.869 مليار جنيه بحصة سوقية %3.3، وقفزت “مباشر انترناشيونال” إلى المركز الـ 8 عبر تنفيذ تعاملات بقيمة 18.241 مليار جنيه بحصة سوقية %2.9.

كما تقدمت شركة “عربية أونلاين” إلى المركز الـ9، منفذة تعاملات بقيمة 18.143 مليار جنيه بحصة سوقية %2.9، وسجلت “سيجما” االمركز الـ1، منفذة تعاملات بقيمة 17.069 مليار جنيه بحصة سوقية %2.7.

570 مليار جنيه تعاملات الـ10 الأوائل فى 2021

سجل أعضاء قائمة الـ10 الكبار فى شركات السمسرة تعاملات وعمليات تداول بقيمة 570.12 مليار جنيه فى عام 2021، وتصدرهم “المجموعة المالية” بحصة سوقية بلغت %11.2 وبقيمة تداول 103.8 مليار جنيه.

وجاءت “التجارى الدولى” وصيفًا فى المركز الثانى، بحصة سوقية %10 وبقيمة تداول بلغت 93 مليار جنيه، وثالثًا شركة “هيرميس” للوساطة بحصة سوقية %7.7 بقيمة تداول 71 مليار جنيه، ورابعًا “الأهلى فاروس” مهيمنة على حصة سوقية %6 بتداولات بلغت 55.6 مليار جنيه.

وفى المركز الـ5 حلت “بلتون” لتداول الأوراق المالية إذ حققت تداولات بقيمة 54.9 مليار جنيه بحصة سوقية %5.9، وسادسًا “بايونيرز” بتسجيلها تداولات بقيمة 49.8 مليار جنيه، بحصة سوقية %5.4، وتلتها سابعًا “أرقام” لتداول الأوراق المالية بتحقيق تداولات قيمتها 43.7 مليار جنيه بحصة سوقية %4.7.

وفى المركز الـ8 حلت شركة “عربية أون لاين” بواقع تداولات قيمتها 36.2 مليار جنيه، بحصة سوقية %3.9، تلتها “مباشر” انترناشونال لتداول الأوراق المالية فى المركز التاسع، وحصدت حصة سوقية %3.9 بقيمة تداول 36.1 مليار جنيه، وعاشرًا “إتش سي” بتداولات قيمتها 26.02 مليار جنيه ورقة مالية، بحصة سوقية %2.8.

“أى إف جى هيرميس” تقتنص ربع تعاملات السمسرة فى 2022

تصدرت شركة “إى إف جى هيرميس” الدولية للوساطة فى الأوراق المالية ترتيب شركات السمسرة فى البورصة المصرية خلال عام 2022 بحصة سوقية %24.7 وتداولات 224 مليار جنيه.

وتجدر الإشارة إلى أنهُ خلال الأيام الماضية تم تغيير اسم شركة “المجموعة المالية للسمسرة” لتُصبح شركة “إى إف جى هيرميس الدولية للوساطة فى الأوراق المالية”.

فيما حلت شركة “التجارى الدولي” للسمسرة فى الوصافة بالترتيب الثانى بحصة سوقية %11 وقيمة تداول 99.4 مليار جنيه، فيما ثالثًا جاءت شركة “الأهلى فاروس” بحصة سوقية %8.1 بقيمة 73.5 مليار جنيه.

واقتنصت شركة “هيرميس” للوساطة فى الأوراق المالية المركز الرابع بحصة سوقية %7.3 وقيمة تداول 66.4 مليار جنيه، تلاها فى الترتيب الخامس شركة “أرقام” لتداول الأوراق المالية بحصة سوقية %3.2 وقيمة تداول 28.5 مليار جنيه.

وسادسًا حلت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بتنفيذها لعمليات تداول بقيمة 27.522 مليار جنيه بحصة سوقية %3، وتلتها “مباشر” بتداولات قيمتها 25.6 مليار جنيه بحصة سوقية %2.8، وثامنًا “بايونيرز” بتداولات منفذة 25.234 مليار جنيه بحصة سوقية %2.8.

وتاسعًا كايرو كابيتال بعمليات تداول منفذة قيمتها 20.661 مليار جنيه بحصة سوقية %2.3، وعاشرًا حلت شركة عربية أونلاين لتداول الأوراق المالية بـ 19.781 مليار جنيه بحصة سوقية %2.2.

صدارة متواصلة لـ«اى اف جى «هيرميس» منذ 2016

«التجارى الدولي» و«فاروس» و«بلتون» أعضاء دائمين بالقائمة