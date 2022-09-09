3.2 مليار جنيه إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك بورسعيد خلال أغسطس

أفرجت الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد برئاسة محمد حسام الدين عن مشمول حولي عدد 10762 شهادة جمركية وارد نهائي (شرق – غرب – إسماعيلية) بورسعيد خلال شهر أغسطس 2022 وذلك لكافة البضائع العامة وكذا لكافة السلع الاستراتيجية مثل (القمح والبقول والذرة وغيرها) وذلك في ظل الظروف التي تمر بها البلاد في ظل الصعوبات التي تواجه أفراد الجمارك من قلة العمالة في ظل قرار رئيس الوزراء.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة من شهادات الوارد مبلغا وقدره 496 مليونا و404 آلاف جنيه بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات مبلغ 2 مليار و766 مليونا و700 ألف جنيه.

كما بلغت الشهادات التي تم تصديرها من خلال إدارات الصادر التابعة للإدارة المركزية لجمارك بورسعيد (غرب – شرق- اسماعيليه) خلال نفس الفترة عدد 2100 بيان جمركي صادر بعدد حاويات بلغ حوالى 7498 حاوية تحت كافة النظم (نهائي – سماح مؤقت – دروباك) بقيمة إجمالية بلغت حوالي 2 مليار و325 مليونا و572 ألف جنيه.

وكانت أغلب السلع المصدرة عبارة عن مواد غذائية وعصائر وفواكه ومواد خام أولية وكذلك تم تحصيل رسم الصادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بمبلغ وقدره حوالي 6 ملايين و908 آلاف جنيه مصري.

وبذلك يبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك بورسعيد خلال شهر اغسطس 2022 حوالي 3 مليار و263 مليونا و104 آلاف جنيه.