3.2 مليار جنيه إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك بورسعيد خلال نوفمبر الماضي

تنفيذًا لتوجيهات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، بسرعة الانجاز وأداء العمل بالإدارات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركي من أجل التسيير على المواطنين، أفرجت الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، برئاسة الأستاذ محمد حسام الدين رئيس الإدارة المركزية بجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة، عن مشمول 9912 شهادة جمركية وارد نهائي (شرق- غرب- إسماعيلية) بورسعيد، خلال شهر نوفمبر 2022، لكل البضائع العامة والسلع الإستراتيجية مثل (القمح والبقول والذرة وغيرها).

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصَّلة من شهادات الوارد حوالى 561 مليونًا و263 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصَّلة عن تلك الشهادات مبلغ 2 مليار و649 مليونًا و945 ألف جنيه.

وخلال نوفمبر الماضي قامت إدارات الصادر التابعة للإدارة المركزية لجمارك بورسعيد (غرب- شرق- إسماعيلية) بتصدير مشمول عدد 974 بيانًا جمركيًّا صادرًا بعدد حاويات بلغ 7170 حاوية تحت كل النظم (نهائي- سماح مؤقت- دروباك) بقيمة بلغت حوالي 3 مليارات و295 مليونًا و216 ألف جنيه، لأصناف متعددة من المواد الغذائية والعصائر والفواكه والمواد الخام الأولية، تم تحصيل رسوم الصادر لبعض البيانات الجمركية المصدرة بحوالى 2 مليون و435 ألف جنيه. وبذلك يكون إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصَّلة بجمارك بورسعيد خلال شهر نوفمبر 2022 حوالي 3 مليارات و211 مليونًا و208 آلاف جنيه.