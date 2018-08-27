3- 116 % ارتفاعًا فى أسعار الأجهزة الكهربائية

تجار: العربى ثبتت الأسعار لكنها قللت التوريدأحمد اللاهونى شهدت أسعار الأجهزة الكهربائية المصنعة محليًا، زيادات جديدة على مدار الأيام الماضية، بنسب بين 3 و%116 بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج مع تطبيق التعريفة الجديدة، التى أقرتها الحكومة مؤخرًا على الكهرباء والمنتجات البترولية، رغم وعود الشركات

تجار: العربى ثبتت الأسعار لكنها قللت التوريد

أحمد اللاهونى



شهدت أسعار الأجهزة الكهربائية المصنعة محليًا، زيادات جديدة على مدار الأيام الماضية، بنسب بين 3 و%116 بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج مع تطبيق التعريفة الجديدة، التى أقرتها الحكومة مؤخرًا على الكهرباء والمنتجات البترولية، رغم وعود الشركات بامتصاص فرق التسعير، لأن الطاقة لا تشكل أكثر من %5 من تكلفة التصنيع.

«المال» تواصلت مع مسئولين بشركات الأجهزة الكهربائية العاملة فى السوق المحلية، وأكد رأفت مرسى، مدير مبيعات فريش، وحسن مبروك، مدير عام مصانع ويونيفرسال، وصلاح حسنى، المنسق الإعلامى لمجموعة العربي، حفاظهم على استقرار الأسعار وعدم إضافة أى زيادة جديدة.الواقع كشف عكس التصريحات السابقة، وأظهرت جولة قامت بها «المال» على عدد من محلات شارع عبدالعزيز بوسط البلد، وتجار خارج نطاق القاهرة، ارتفاعا فى أسعار منتجات «فريش ويونيفرسال ويونيون آير« بين 25 و400 جنيه، فيما حافظت شركات «العربى وزانوسى وكريازى« على استقرار الأسعار، إلا أن مجموعة العربى قللت الضخ فى السوق.

قال عبدالمنعم سكر، تاجر أجهزة كهربائية بقليوب، إن شركة يونيون آير رفعت بوتاجاز آى شيف سمارت 5 شعلة غاز مقاس (60*90) %5.9 ليسجل 7195 جنيهًا بدلا من 6795، كما رفعت غسالة هاف أوتوماتيك 12 كجم %7.5 ، لتسجل 2150 جنيهًا بدلا من 2000.

أضاف فى تصريح لـ «المال«، أن شركة فريش رفعت أسعار غسالة هاف أوتوماتيك 12 كجم «بلاستيك» %3 لتسجل 2075 جنيهًا بدلا من 2015، كما رفعت غسالة هاف أوتوماتيك 12 كيلو «استانلس ستيل» %6 لتسجل 2135 جنيهًا بدلا من 2015، ورفعت بوتاجاز جامبو 5 شعلة مقاس 60*90 بنحو %14.2 ليسجل 2415 جنيهًا بدلا من 2115.

أكد أن شركة العربى لم ترفع أسعارها، لكنها قللت من التوريد للتجار، ما يؤدى بالطبع إلى صعود السلعة، ضاربًا المثل بغسالة فول أوتوماتيك، التى صعد سعرها إلى 6000 جنيه بدلا من 5550 بسبب ندرتها بالسوق.

أشار إلى أن شركة كريازى ثبتت أسعار جميع منتجاتها، على سبيل المثال ثلاجة 14 قدمًا عند 6 آلاف جنيه كما هى، وبوتاجاز 5 شعلة عند 4500 جنيه، وغسالة فول أوتوماتيك 9 كيلو عند 7900 جنيه.

أكد محمد حمادة، بائع بمحل الحمد بشارع عبدالعزيز، أن شركة زانوسى ثبتت أسعار ثلاجة 14 قدمًا عند 5600 جنيه، وغسالة فول أوتوماتيك 7 كيلو عند 7200 جنيه، فيما رفعت بوتاجاز نصف أمان 5 شعلة مقاس 60*90 بنحو %6.12 ليسجل 5200 جنيه بدلا من 4900، ورفعت بوتاجاز أمان كامل بنحو %5.8 ليسجل 6350 جنيهًا بدلا من 6 آلاف.

تعتبر تلك الزيادات ليست الأولى من نوعها، وتشهد أسعار السلع ارتفاعات متكررة منذ قدوم الحكومة على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى.

تنفذ الحكومة برنامجا للإصلاح الاقتصادى، منذ 2016، لمدة 3 أعوام، شمل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة «الكهرباء والمنتجات البترولية»، والمياه سنويا، وزيادة إيرادات الدولة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، نتيجة الاتفاق الذى توصلت إليه مع صندوق النقد الدولي، بالحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 أعوام.

أعلنت الحكومة زيادة أسعار الكهرباء منتصف يوليو الماضى، بنسب تتراوح بين 26 و%35، والمازوت إلى 3500 جنيه للطن، بدلاً من 2100 جنيه، ولتر بنزين 92 إلى 6.75 جنيه، بدلاً من 5 جنيهات، وبنزين 80 إلى 5.5 جنيه، بدلاً من 3.85 جنيه، ولتر السولار إلى 5.5 جنيه، بدلاً من 3.85 جنيه.

أصدر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوليه الماضى، قرارا بزيادة أسعار الغاز الطبيعى للمنازل والنشاط التجارى بنسبة تتراوح بين 33.3 و%75، وصارت الشريحة الأولى 175 قرشًا للمتر المكعب، بدلًا من 100 قرش سابقًا، بزيادة نسبتها %75.

وبحسب قرار رئيس الوزراء، ارتفع سعر المتر للشريحة الثانية من 250 قرشًا للمتر المكعب، بزيادة نسبتها %42.8، عن السعر السابق والذى كان يقدر بـ 175 قرشًا، كما ارتفع سعر المتر للشريحة الثالثة إلى 300 قرش للمتر المكعب، بنسبة زيادة قدرها %33.3، حيث كانت تباع بـ 225 قرشًا للمتر الواحد.

أشار محمد الزعيم، تاجر، إلى أن ارتفاع أسعار مروحة فريش بوكس بنحو %10.4 لتسجل 265 جنيهًا بدلا من 240، كما ارتفعت المروحة العامود بنحو %8.2 لتسجل 530 جنيها بدلا 490، وصعدت «كرتونة« مراوح السقف 3 قطع بنحو %116 لتسجل 650 جنيهًا بدلا من 300.

قال إبراهيم صديق، بائع بمحل البركة بشارع عبدالعزيز، إن أسعار خلاط توشيبا 5200 صعدت بنحو %3.8 ليسجل 405 جنيهات بدلا من 390، كما صعدت مكوى العربى بنحو %12.8 لتسجل 440 جنيهًا بدلا من 390.

يشار إلى أن التضخم السنوى ارتفع للمرة الأولى منذ ما يقرب من عام، ليصل إلى %14.4 فى شهر يونيو، مقابل %11.6 فى مايو، ليعكس الزيادات الأخيرة فى أسعار الطاقة، وما تلى ذلك من زيادات فى أسعار السلع والخدمات.