3.1 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال إبريل الماضي

سجلت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال شهر أبريل 2022 نحو 3.1 مليار دولار بمعدل زيادة بلغ 24.4% على أساس سنوي ، مقابل نحو 2.5 مليار دولار بشهر أبريل2021، في حين تراجعت بمعدل 7.2% مقارنة بالشهر السابق مباشرة (مارس 2022) الذي سجلت خلاله 3.3 مليار دولار.

وأشار البنك المركزي في بيان صادر عنه أنه ترتفع ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بمعدل 7.7% على أساس سنوي خلال الأشهر الأربع الأولى من 2022 (يناير/أبريل 2022) لتصل إلى نحو 11.1 مليار دولار(مقابل نحو 10.3 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام 2021).