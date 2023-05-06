3.1 مليار جنيه ضرائب ورسوم محصلة بجمارك السويس خلال أبريل

أفرجت الإدارة المركزية لجمارك السويس، برئاسة رشاد أمين عبد المعطى، رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس، عن مشمول 7869 شهادة جمركية، خلال شهر أبريل 2023، لكل السلع الإستراتيجية ومستلزمات الإنتاج والبضائع العامة، ومنها الخيوط والمنسوجات والأجهزة الكهربائية وأجهزة الاستقبال والبلاستيك والمنتجات البترولية وغيرها.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصَّلة عن شهادات الوارد 681 مليونًا و875 ألف جنيه، وبلغت ضرائب القيمة المضافة 2 مليار و79 مليونًا و625 ألف جنيه، فيما بلغت الضرائب والرسوم الأخرى المحصَّلة عن تلك الشهادات حوالي 314 مليونًا و37 ألف جنيه.

وخلال شهر أبريل 2023 قامت الإدارة العامة للصادر بجمارك السويس، بتصدير مشمول 2859 بیانًا جمركيًّا تحت نظم مختلفة (نهائي- سماح مؤقت- دروباك)، بقيمة بلغت 6 مليارات و550 مليونًا و312 ألف جنيه، لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية والبضائع العامة؛ ومنها الرمال الطبيعية، والعصائر، ومستحضرات التجميل، وعلف الدواجن، وغيرها.

وتم تحصيل رسوم الصادر لبعض البيانات الجمركية، التي تم تصدير مشمولها من جمارك السويس، بحوالى 11مليونًا و332 ألف جنيه، كما تم تحصيل غرامات ومخالفات ومتحصلات أخرى بنحو 26 مليونًا و889 ألف جنيه.

وخلال الفترة نفسها، قامت الإدارة العامة للترانزيت بالإفراج عن عدد 480 شهادة، وطلب إرسال بإجمالى 1244 حاوية، وبذلك يكون إجمالى الضرائب والرسوم المحصَّلة بالإدارة المركزية لجمارك السويس، خلال شهر أبريل الماضي، 3 مليارات و113 مليونًا و760 ألف جنيه.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك، بالحرص على سرعة الإنجاز وأداء العمل بالإدارات الجمركية؛ لتقليص زمن الإفراج الجمركي من أجل التسيير على المواطنين.