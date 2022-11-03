3.1 مليار جنيه ضرائب ورسومًا محصلة بجمارك السخنة خلال أكتوبر

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السخنة برئاسة حسام جاد المولى مدير عام الإدارة تحت إشراف رشاد أمين رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس خلال شهر أكتوبر 2022 عن مشمول 7883 شهادة جمركية وارد نهائى بإجمالى 19402 حاوية وكان أغلب البضائع الواردة عبارة عن مستلزمات إنتاج للمصانع ( مكونات تكييف – ثلاجات -مراوح – أقمشة – خيوط ) وقطع غيار سيارات وإكسسوار للهواتف المحمولة واكسسوار حريمى ولعب الأطفال .

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن هذه الشهادات الواردة خلال شهر أكتوبر الماضي 727 مليون و996 ألف جنيه بينما بلغ إجمالى ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالى 2 مليار و 433 مليون و35 ألف جنيه.

كما بلغ عدد الشهادات الجمركية التى تم تصدير مشمولها من جمارك السخنة خلال شهر أكتوبر الماضي 1348 شهادة صادر بعدد حاويات 13929 ، بقيمة إجمالية 3 مليار و861 مليون و 889 ألف جنيه وتم تحصيل رسوم الصادر بمبلغ 2 مليون و 711 ألف جنيه ، كانت أغلب الأصناف المصدرة عبارة عن (دريس برسيم – رخام-رمال- فوسفات- فايبر جلاس(، وبذلك يبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السخنة خلال شهر أكتوبر 2022 حوالى 3 مليار و161 مليون و31 ألف جنيه.

يأتي ذلك فى إطار حرص مصلحة الجمارك المصرية برئاسة الأستاذ الشحات غتورى ، على سرعة الإنجاز وآداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن إجراءات الإفراج الجمركي من أجل التيسير على المواطنين.