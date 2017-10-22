3.1 % للخضراوات و14% للفاكهة صادرات زراعية مرفوضة حتى الشهر الماضى

❏ محسن البلتاجي: «الجلوبال جاب» أنقذت العنب من المشاكل التصديريةالمال ـ خاصكشف تقرير حديث لوزارة الزراعة، عن أن حجم شحنات الحاصلات الزراعية المصدرة التى رفضتها بعض الدول المستوردة سجلت 3.1 % فى الخضروات، و%14 فى الفاكهة، من إجمالى الشحنات المصدرة من يناير حتى سبتمبر الماضى، وتركزت أه

❏ محسن البلتاجي: «الجلوبال جاب» أنقذت العنب من المشاكل التصديرية

المال ـ خاص

كشف تقرير حديث لوزارة الزراعة، عن أن حجم شحنات الحاصلات الزراعية المصدرة التى رفضتها بعض الدول المستوردة سجلت 3.1 % فى الخضروات، و%14 فى الفاكهة، من إجمالى الشحنات المصدرة من يناير حتى سبتمبر الماضى، وتركزت أهم الأصناف المرفوضة فى حاصلات الخوخ، والطماطم، والجوافة.

وأعلنت وزارة الزراعة قبل أيام، أن صادرات مصر من الحاصلات الزراعية ارتفعت %14 فى الفترة من يناير – سبتمبر من العام الحالى، لتسجل 4.1 مليون طن، بدلا من 3.6 مليون طن، خلال نفس الفترة من العام الماضى.

من جهته أكد أشرف المرصفى، رئيس المعمل المركزى لمتبقيات المبيدات، بوزارة الزراعة لـ»المال» أن الخضروات أقل تأثرًا من الفاكهة فيما يتعلق بمتبقيات المبيدات.

واستحدثت وزارة الزراعة، والصناعة والتجارة منظومة ضوابط جديدة، لزيادة جودة الصادرات الزراعية قبل شهور، لا سيما مع زيادة المشكلات، التى تواجهها من قبل بعض البلدان العربية والأوروبية، وتوقف استقبالها بعدة دول، من أبرزها السعودية، وأمريكا، والسودان، ومن أهم هذه الإجرءات فحص الصادرات الزراعية مرتين، الأولى عبر المعمل المركزى لمتبقيات المبيدات، والأخرى فى منافذ الحجر الزراعى فى الموانئ.

وأكد محسن البلتاجى، رئيس جمعية تنمية وتطوير الحاصلات البستانية «هيا» لـ»المال» أن صادرات العنب مرت دون أى مشكلات بعد تطبيق معايير الممارسات الزراعية الجيدة، وتطبيق شهادة «الجلوبال جاب».

وتضمن شهادة «الجلوبال جاب»، المعترف بها دوليا، تصدير المنتجات والحاصلات الزراعية، طبقا للمواصفات والمعايير العالمية، لتلافى حدوث أى مشكلات أو توقف فى التصدير لدول الاتحاد الأوروبى والخليج.

ونجحت 120 شركة مصدرة للحاصلات الزراعية حتى الآن، معظمها فى مجال زراعة العنب، من الحصول على تلك الشهادة، وتستهدف وزارة الزراعة تمكين 5 آلاف شركة من الحصول عليها خلال المرحلة المقبلة.

وتبدأ إجراءات التسجيل والحصول على الشهادة بعدة خطوات، من بينها فحص التربة، ونوعية المياه المستخدمة، والأسمدة والمبيدات، وكل مدخلات عملية الإنتاج والتصدير.

وتقع غالبية المزارع والشركات التى حصلت على تلك الشهادة فى النوبارية، ومنخفض القطارة، وتضمن شهادة الاعتماد الدولى « Global Gap»، الممارسات الزراعية الجيدة فى كل ما يتعلق بالزراعة، مثل المبيدات، والتسميد، والنظافة، والعمالة، وغيرها.

وتوقع «البلتاجى» مواصلة الصادرات الزراعية زيادتها خلال المرحلة المقبلة، وستتمتع بسمعة جيدة فى جميع الأسواق الدولية، ما تحرص عليها الحكومة حاليا عبر تشديد إجراءت التصدير لضمان جودة عالية لتلك الصادرات.

وتراهن الحكومة على زيادة الصادرات خلال المرحلة المقبلة لزيادة مواد النقد الأجنبى، وتمكين المصانع من زيادة طاقاتها الإنتاجية، وتستهدف الوصول بالصادرات غير البترولية إلى 23 مليار دولار، نهاية 2017، بدلا من 20 مليار دولار العام الماضى، وفقا لتصريحات وزير التجارة فى حواره لـ» المال» نهاية الشهر الماضى.