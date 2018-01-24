3 ‏ملايين جنيه لإنبي نظير بيع علي لطفي للأهلى

علي المصريانتعشت خزينة نادي إنبي، بثلاثة ملايين جنيه، نظير الاستغناء عن علي لطفي حارس مرمي الفريق اﻷول لكرة القدم بالنادي البترولي، للنادي اﻷهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري.وتنازل اللاعب عن 500 ألف جنيه من مستحقاته لدي إنبي لتسهيل انتقاله للقلعة الحمراء، فيما دفع الأهلي للنادي

علي المصري

انتعشت خزينة نادي إنبي، بثلاثة ملايين جنيه، نظير الاستغناء عن علي لطفي حارس مرمي الفريق اﻷول لكرة القدم بالنادي البترولي، للنادي اﻷهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري.

وتنازل اللاعب عن 500 ألف جنيه من مستحقاته لدي إنبي لتسهيل انتقاله للقلعة الحمراء، فيما دفع الأهلي للنادي البترولي مليونين ونصف المليون جنيه، وقام علي لطفي بالتوقيع 4 مواسم ونصف الموسم، وتم إنهاء الإجراءات، بعد حل أزمة تجنيده.

وأعلن الأهلي، اليوم الأربعاء، تعاقده رسميًا مع علي لطفي، وتسلم عصام سراج، القلعة الحمراء، وعضو إدارة التعاقدات، الأهلي الاستغناء الخاص بالحارس، صاحب الـ28 عاما، بعد جلسة عقدها مع مسؤولي إنبي.

وبدأ لطفي مسيرته الكروية في أسيوط، ثم انتقل إلى قطاع الناشئين في إنبي، ولعب للفريق الأول، منذ موسم 2008 – 2009، وحرس لطفي مرمى منتخب الشباب، في مونديال 2009 بالقاهرة، قبل أن ينضم إلى المنتخب الأولمبي.