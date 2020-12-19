عقـــارات

3 يناير.. تسليم قطع أراضي الإسكان «الأكثر تميزًا» و«بيت الوطن» بمدينة العبور

على أن يتم إحضار كل المستندات المتعلقة بقطعة الأرض التى تم حجزها طبقاً لكراسة الشروط
محمود زكي 1:37 م, السبت, 19 ديسمبر 20 1:37 م, السبت, 19 ديسمبر 20

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صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة العبور، سيبدأ يوم الأحد 3/ 1/ 2021، وحتى يوم الاثنين 8/ 2/ 2021، تسليم قطع الأراضى الأكثر تميزاً التكميلية، وقطع أراضى العاملين بالخارج بالمرحلة السابعة والسابعة التكميلية بمشروع بيت الوطن بمدينة العبور، على أن يتم إحضار كل المستندات المتعلقة بقطعة الأرض التى تم حجزها طبقاً لكراسة الشروط.

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وأوضح المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه سيتم تسليم قطع الأراضى الأكثر تميزاً التكميلية بالبلوك (18099)، خلف الحى التاسع، القطع من 1 : 14، يوم الأحد 3 /1/ 2021، والقطع من 15 : 28، يوم الاثنين 4 /1/ 2021، والقطع من 29 : 42، يوم الثلاثاء 5 /1/ 2021، والقطع من 43 : 56، يوم الأربعاء 6 /1 /2021.

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والقطع من 57 :  70، يوم الخميس 7 /1 /2021، وتخصيص يومى الأحد 17/ 1/ 2021، والاثنين 18 /1 /2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.

وأشار رئيس جهاز مدينة العبور، إلى أنه سيتم تسليم قطع أراضى العاملين بالخارج بالمرحلة السابعة والسابعة التكميلية بمشروع بيت الوطن بمنطقة (D 9)، القطع من 1 : 20، يوم الأحد 24 /1/ 2021.

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والقطع من 21 : 40، يوم الاثنين 25 /1/ 2021، والقطع من 41 : 60، يوم الثلاثاء 26/ 1/ 2021، والقطع من 61 : 80، يوم الأربعاء 27 /1/ 2021، والقطع من 81 : 95، يوم الأحد 31 /1/ 2021، وتخصيص يومى الأحد 7/ 2 /2021، والاثنين 8/ 2 /2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.

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بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

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