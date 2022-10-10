3 يناير المقبل.. بدء تسليم دفعة من وحدات «جنة» بالمنصورة الجديدة

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، يبدأ يوم الثلاثاء الموافق 3/1/2023، وحتى يوم الخميس الموافق 13/4/2023، في تسليم الدفعة الأولى ( 62 عمارة ) من وحدات مشروع جَنَّة بمدينة المنصورة الجديدة، في أيامٍ محددة طبقاً للمواعيد المعلنة من الجهاز.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن مدينة المنصورة الجديدة هي إحدى مدن الجيل الرابع الجاري تنفيذها على ساحل البحر المتوسط بمحافظة الدقهلية، وتُعد نافذة الدلتا السياحية، وتضم أنواع الإسكان المختلفة: ( إسكان سياحي، وإسكان الفيلات، وإسكان متوسط، وإسكان اجتماعي)، وتشتمل على جميع الخدمات اللازمة، بجانب جامعة إقليمية.

وأوضح المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز المدينة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 1، يوم الثلاثاء 3/1/2023، ووحدات العمارة رقم 2، يوم الأربعاء 4/1/2023، ووحدات العمارة رقم 3، يوم الأحد 8/1/2023، ووحدات العمارة رقم 4، يوم الإثنين 9/1/2023، ووحدات العمارة رقم 5، يوم الثلاثاء 10/1/2023، ووحدات العمارة رقم 6، يوم الأربعاء 11/1/2023.

ووحدات العمارة رقم 7، يوم الأحد 18/1/2023، ووحدات العمارة رقم 8، يوم الإثنين 16/1/2023، ووحدات العمارة رقم 9، يوم الثلاثاء 17/1/2023، ووحدات العمارة رقم 10، يوم الأربعاء 18/1/2023، ويوم الخميس 19/1/2023 لمن تخلف عن الاستلام، مشيراً إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 11، يوم الأحد 22/1/2023.

ووحدات العمارة رقم 12، يوم الإثنين 23/1/2023، ووحدات العمارة رقم 13، يوم الثلاثاء 24/1/2023، ووحدات العمارة رقم 14، يوم الأحد 29/1/2023، ووحدات العمارة رقم 15، يوم الإثنين 30/1/2023، ووحدات العمارة رقم 16، يوم الثلاثاء 31/1/2023، ووحدات العمارة رقم 17، يوم الأربعاء 1/2/2023، ويوم الخميس 2/2/2023، لمن تخلف عن الاستلام.

وأضاف المهندس ياسر عبدالحليم، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 18، يوم الأحد 5/2/2023، ووحدات العمارة رقم 19، يوم الإثنين 6/2/2023، ووحدات العمارة رقم 20، يوم الثلاثاء 7/2/2023، ووحدات العمارة رقم 21، يوم الأربعاء 8/2/2023، ووحدات العمارة رقم 22، يوم الخميس 9/2/2023.

ووحدات العمارة رقم 23، يوم الأحد 12/2/2023، ووحدات العمارة رقم 24، يوم الإثنين 13/2/2023، ووحدات العمارة رقم 25، يوم الثلاثاء 14/2/2023، ووحدات العمارة رقم 26، يوم الأربعاء 15/2/2023، ووحدات العمارة رقم 27، يوم الخميس 16/2/2023، ووحدات العمارة رقم 28، يوم الأحد 19/2/2023.

ووحدات العمارة رقم 30، يوم الثلاثاء 21/2/2023، ووحدات العمارة رقم 31، يوم الأربعاء 22/2/2023، ويوم الخميس 23/2/2023، لمن تخلف عن الاستلام.

وقال أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 32، يوم الأحد 26/2/2023، ووحدات العمارة رقم 33، يوم الإثنين 27/2/2023، ووحدات العمارة رقم 34، يوم الثلاثاء 28/2/2023، ووحدات العمارة رقم 35، يوم الأربعاء 1/3/2023، ووحدات العمارة رقم 36، يوم الخميس 2/3/2023، ووحدات العمارة رقم 37، يوم الأحد 5/3/2023.

ووحدات العمارة رقم 38، يوم الإثنين 6/3/2023، ووحدات العمارة رقم 39، يوم الثلاثاء 7/3/2023، ووحدات العمارة رقم 40، يوم الأربعاء 8/3/2023، ويوم الخميس 9/3/2023، لمن تخلف عن الاستلام، لافتاً إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 41، يوم الأحد 12/3/2023، ووحدات العمارة رقم 42، يوم الإثنين 13/3/2023.

ووحدات العمارة رقم 43، يوم الثلاثاء 14/3/2023،، ووحدات العمارة رقم 44، يوم الأربعاء 15/3/2023، ووحدات العمارة رقم 45، يوم الخميس 16/3/2023، ووحدات العمارة رقم 46، يوم الأحد 19/3/2023، ووحدات العمارة رقم 47، يوم الإثنين 2/3/2023، ووحدات العمارة رقم 48، يوم الثلاثاء 21/3/2023.

ووحدات العمارة رقم 49، يوم الأربعاء 22/3/2023، ووحدات العمارة رقم 50، يوم الخميس 23/3/2023، ووحدات العمارة رقم 51، يوم الأحد 26/3/2023، ووحدات العمارة رقم 52، يوم الإثنين 27/3/2023، ووحدات العمارة رقم 53، يوم الثلاثاء 28/3/2023، ووحدات العمارة رقم 54، يوم الأربعاء 29/3/2023، ويوم الخميس 30/3/2023، لمن تخلف عن الاستلام.

وأضاف، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 55، يوم الأحد 2/4/2023، ووحدات العمارة رقم 56، يوم الإثنين 3/4/2023، ووحدات العمارة رقم 57، يوم الثلاثاء 4/4/2023، ووحدات العمارة رقم 58، يوم الأربعاء 5/4/2023، ووحدات العمارة رقم 59، يوم الخميس 6/4/2023، ووحدات العمارة رقم 60، يوم الأحد 9/4/2023.

ووحدات العمارة رقم 61، يوم الإثنين 10/4/2023، ووحدات العمارة رقم 62، يوم الثلاثاء 11/4/2023، وتم تخصيص يومي الأربعاء 12/4/2023، والخميس 13/4/2023، لمن تخلف عن الاستلام.