3 وقائع تنقيب.. ضبط 5 أطنان من أحجار خام الذهب

كشفت أجهزة الأمن عن 3 وقائع جدد في التنقيب عن خام الذهب بإجمالي مضبوطات بلغت قرابة 5 أطنان من الأحجار التي تحوى على الخام بمحافظتي أسوان والبحر الأحمر.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مرسى علم بالبحر الأحمر، من ضبط 12 جوالًا من الأحجار التي يستخلص منها خام الذهب، تزن 1200 كيلو جرام، مولد كهربائي، إسطوانة غاز.

وضبطت الطالب الذي بحوزته تلك المضبوطات، واتضح أنه مقيم بمحافظة بأسوان، وذلك أثناء قيادته سيارة ربع نقل بطريق مرسى علم / إدفو.

وعثر بحوزته على سيجارة تحتوي على نبات عشبي أخضر، يشتبه في كونه نبات البانجو المخدر.

وبمواجهته أقر بالتنقيب غير المشروع عن خام الذهب والأجولة من متحصلات التنقيب والسيارة للنقل والسيجارة بقصد التعاطي.

على جانب متصل، تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة نصر النوبة بأسوان، من ضبط 100 جوال من الأحجار التي يستخلص منها خام الذهب، تزن 2,5 طن، بحوزة سائق –مقيم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو- أثناء قيادته سيارة بطريق مصر / أسوان الزراعى.

كما تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة أسوان من ضبط 25 جوال من الأحجار التى يستخلص منها خام الذهب تزن 500 كيلو جرام، بحوزة سائق –مقيم بدائرة مركز شرطة دراو – أثناء قيادته سيارة ربع نقل بناحية أبو الريش قبلي.

وبمواجهته أقر بالتنقيب العشوائي عن خام الذهب، بدون تصريح، وحيازته للمضبوطات لاستخلاص خام الذهب منها بقصد التربح.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وضبط العناصر الإجرامية والخارجين على القانون، لاسيما أعمال البحث والتنقيب عن معدن الذهب بطرق غير مشروعة.