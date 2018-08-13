3 وزراء يتفقون على حل مشاكل مجتمع الأعمال

■ خطة لزيادة الاستثمارات فى قطاع الصناعةالمال ـ حاص:اتفق وزراء الاستثمار والتعاون الدولى والمالية والتجارة والصناعة، أن تقوم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بتلقى شكاوى وطلبات المستثمرين فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة، وذلك من خلال مراكز خدمات المستثمرين بالقاهرة والمحافظات، ع

■ خطة لزيادة الاستثمارات فى قطاع الصناعة





المال ـ حاص:

اتفق وزراء الاستثمار والتعاون الدولى والمالية والتجارة والصناعة، أن تقوم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بتلقى شكاوى وطلبات المستثمرين فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة، وذلك من خلال مراكز خدمات المستثمرين بالقاهرة والمحافظات، على أن يتم متابعة وزارة المالية من خلال ممثليها فى هذه المراكز بشكل يومى، ومن خلال الموقع الإلكترونى لتلقى شكاوى المستثمرين الخاص بوزارة الاستثمار «WWW.MIIC.GOV.EG» وستقوم «المالية» بمتابعة هذه الشكاوى بشكل يومى وسرعة البت فيها ورد الضريبة للمستثمرين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، بحضور نواب ومساعدى الوزراء، لبحث التعاون المشترك بين الوزارات الثلاثة فى التيسير على المستثمرين وإزالة أى معوقات تواجههم، كما التقوا بعدد من أعضاء اتحاد المستثمرين.

واتفق الوزراء على العمل المشترك على تسهيل بيئة الاستثمار والأعمال وإزالة أى معوقات تواجه المستثمرين لضمان مشاركة أكبر من القطاع الخاص مع وضع خطة لزيادة الاستثمارات فى قطاع الصناعة، نظرا لأهميته كقطاع حيوى يساهم فى الإنتاجية وتوفير فرص العمل، وتفعيل قانون الاستثمار والحوافز الضريبية وغير الضريبية، كما تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك من الثلاث وزارات للتنسيق بينهم خلال الفترة المقبلة.

وقرر وزير المالية، تواجد ممثلين عن الوزارة داخل المركز الرئيسى لخدمات المستثمرين وفروعه بالمحافظات، من أجل التيسير على المستثمرين فيما يخص إجراءات الضريبة العقارية، وتجميع الشكاوى المتعلقة بها، وذلك فى إطار التعاون المشترك بين وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والمالية، وتنفيذا للجنة المشتركة بين الوزارتين.

وأكدت نصر أن الاجتماع بحث التعاون بين الوزارات الثلاث خلال المرحلة المقبلة، والإسراع فى أى إجراءات تخدم مناخ الاستثمار.

وأوضح وزير المالية، أنه تم الاتفاق على إزالة أى معوقات تواجه الاستثمارات الجديدة، فيما يخص ضريبة القيمة المضافة والضريبة العقارية.

وأشار وزير التجارة والصناعة، إلى أن الوزارة حريصة على تعزيز أواصر التعاون المشترك مع وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والمالية، بهدف تحقيق التكامل وجذب استثمارات فى القطاع الصناعى.