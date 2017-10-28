3 وزراء يتفقدون عددًا من المشروعات بجنوب سيناء

البنا: القيادة السياسية حريصة على تنمية سيناء وتحقيق تنمية زراعية شاملة بها

الصاوي أحمد



أكد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، أن جنوب سيناء تعد من المحافظات الواعدة في مصر والتي ستشملها خطط التنمية الزراعية، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة الحالية، على تحقيق تنمية شاملة في سيناء، ورفع مستوى معيشة أبنائها والحفاظ على استقرارهم.



جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش زيارته لمحافظة جنوب سيناء، يرافقه اللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لتفقد عدد من المشروعات الزراعية والتنموية بمدينة الطور.



وخلال زيارتهم لمزرعة مصر الخير لتسمين الماشية بمدينة الطور، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني، وخاصة مؤسسة مصر الخير، والذي يساهم بشكل كبير في تنمية المجتمع، والمشاركة في بناء الإنسان وخدمته، في المجالات المختلفة.



وأشار البنا إلى اهمية هذه المزرعة والتي تعتبر من أكبر مزارع تسمين العجول على مستوى الجمهورية، حيث تبلغ مساحتها حوالب 30 فدان، وتمت زيادة الطاقة الاستيعابية لها حاليا لتصل الى 10 آلاف رأس، وتم تنفيذ 7 دورات حتى الآن.



وقال إنها تساهم بشكل كبير في توفير فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة، بحيق يتم عمل دورات تدريبية لهم، قبل ممارستهم للعمل بالمزارع التابعة لمؤسسة مصر الخير المنتشرة على مستوى الجمهورية.



وأشار وزير الزراعة إلى أنه سيتم التنسيق بين وزارتي الزراعة والتخطيط والبنك الزراعي المصري ومؤسسة مصر الخير وصندوق تحيا مصر ومحافظة جنوب سيناء، لاستغلال مساحة 120 فدانا بالمحافظة، لإنشاء قرية نموذجية للإنتاج المتكامل، على غرار التجربة التي تم البدء بها فى بالوادي الجديد، بحيث يستفيد منها 120 أسرة من المحافظة بما يضمن توفير فرص عمل للشباب، وتحسين مستوى معيشة هذه الأسر وزيادة دخولهم.



وشملت الزيارة تفقد إحدى مزارع القطاع الخاص بمدينة الطور، للإنتاج المتكامل من الخضر والفاكهة، والتي تبلغ مساحتها 300 فدان مزروع منها 250، بمحاصيل التين الشوكي، والعنب، والبطاطس، واليوسفي، والزيتون، والجوافة.



واكد البنا أن الدولة حريصة على تشجيع الاستثمار خاصة في مجال الزراعة، بما يساهم في توفير فرص عمل للشباب، وزيادة الرقعة الزراعية وتقليص الفجوة الغذائية، كذلك الحد من ارتفاع الأسعار.



كما تفقدوا المزرعة السمكية النموذجية الاسترشادية بالطور، والتي تمت إقامتها على مساحة 3 أفدنة، بالاعتماد على مياه الآبار، حيث أشاد الوزراء بنظام المزرعة والتي تم إنجازها في وقت قياسي، بما سيكون لها دور كبير في المساهمة في تنمية الثروة السمكية في مصر، ومن المقرر أن تكون نموذجا يتم تطبيقه في مناطق مختلفة على مستوى المحافظة.

