3 وزراء يتفقدون طريق شبرا بنها الحر

وزير النقل: الطريق جاهز للافتتاح الرسمي



المال ـ خاص:



قام اليوم كل من الدكتور هشام عرفات وزير النقل، والدكتور عمرو الجارحي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط بجولة تفقدية لطريق شبرا /بنها الحر وبحضور، إضافة إلي مشاركة اللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، وأعلن الدكتور هشام عرفات أن طريق شبرا/بنها الحر جاهز للافتتاح الرسمي وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ كافة أعمال تركيب العلامات المرورية وإلارشادية والنيوجيرسى والتخطيط.



وتفقد الوزراء قطاعات الطريق بطول 40 كم وقدم رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري عرض تقديمي عن مراحل تنفيذ الطريق حتى الانتهاء منه كما تم مناقشة موقف تمويل المشروعات القومية وخاصة تكلفة استكمال الدائري الاقليمي (القوس الشمالي الشرقي- القوس الشمالي الغربي) بطول 91 كم بتكلفة مالية 7 مليارات جنيه كما تم مناقشة المتطلبات المالية للمرحلة الثالثة للمشروع القومي للطرق بتكلفة 10.6 مايار جنيه.



وقال وزير النقل إن هذا الطريق هو أول طريق زراعى حر بدون تقاطاعات مرورية فى مصر، يقطعه المسافر فى 20 دقيقة، وبه محطات للخدمة على جانبيه من محطات تموين وقود لخدمة المسافرين وإدارة للمرور ونقاط أمنية ونقاط إسعاف وسيساهم في تخفيف الضغط المروري على طريق “القاهرة – الإسكندرية” الزراعي، الذي يمر عليه ما يزيد عن 140 ألف سيارة في اليوم وسيمثل محورًا جديدًا، يربط مباشرة بين الطريق الدائري، والطريق الدائري الإقليمي، دون الدخول إلى الكتل السكنية المزدحمة.

وأضاف أن عمليات تنفيذ الطريق تمت وفقًا لقياسات الجودة العالية وتم عمل عدد من تجارب التحميل على الطريق والأعمال الصناعية به والتي اثبتت نتائجها أن الطريق وما يشمله من كباري مطابق للمواصفات القياسية المصرية والاشتراطات الفنية.



جدير بالذكر أن طريق شبرا بنها الحر، تبلغ تكلفته 3.3 مليار جنيه ويبلغ طوله 40 كم، ويشمل 62 عملًا صناعيًا(38 كوبري و24 نفقا) وتبلغ تكلفة نزع الملكية 1.9 مليار جنيه.

