3 وزراء يتفقدون تجمعا زراعيا تنمويا بطور سيناء



الصاوي أحمد



واصل الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الارضي، واللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والوفد المرافق لهم، زيارتهم اليوم السبت، إلى مدينة الطور بتفقد التجمع الزراعي بمنطقة وادي ميعر، والذي تم إنشاءه من خلال منطقة تعمير جنوب سيناء.



وأكد وزير الزراعة على اهمية هذا التجمع الزراعي التنموي المتكامل، والمقام على مساحة 30 فدانا.

ولفت إلى أن ذلك المشروع يساهم بشكل كبير في توفير المنتجات الزراعية من الخضر والفاكهة والأسماك لأبناء المحافظة، حيث يشمل زراعات مكشوفة للزيتون والنخيل البرحى والرمان، فضلا عن محاصيل الخضر المنزرعة بالصوب الزراعية، كذلك ملحق بها احواض للاستزراع السمكي من أسماك البلطي والبوري والقراميط.



ووجه وزير الزراعة رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، بتكثيف إنشاء المزارع السمكية النموذجية بجنوب سيناء وخاصة في منطقة سهل القاع بالاعتماد على مياه الآبار، بجوار المزرعة النموذجية للزيتون، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه المنطقة وضمان الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، حيث تم الانتهاء حتى الآن من زراعة 50 فدان منها كمرحلة أولى.



وأشار خلال زيارته للمزرعة إلى أنه سيتم التنسيق بين وزارتي الزراعة والتخطيط لإنشاء معصرة للزيتون بمدينة الطور، لعمل قيمة مضافة للزيتون والتيسير على أبناء المحافظة من مزارعي المحصول.



وأعلن البنا استجابته لمطالب أهالي جنوب سيناء بتوفير احتياجاتهم من تقاوي القمح والشعير والفول البلدي مدعومة بنصف الثمن، كذلك بالنسبة بمحافظتي شمال سيناء ومطروح، لافتا إلى ان ذلك يأتي في إطار خطة واستراتيجية الدولة لتشجيع المزارعين ورفع العبء عن كاهل أبناء هذه المحافظات بما يحقق التنمية الزراعية المستدامة.



وكلف البنا، رئيس مركز بحوث الصحراء بإجراء دراسة عاجلة لتنفيذ مشروع لحصاد مياه الأمطار لخدمة أبناء سيناء وتحقيق الاستفادة من مياه الأمطار واستخدامها في الزراعة بما يساهم أيضا في تحقيق التنمية.



كما شملت الجولة زيارة المخبز الآلي الجديد بمدينة الطور، والذي تبلغ طاقته حوالي 6000 رغيف في الساعة الواحدة والذي يخدم بدوره أبناء المحافظة بالكامل، كذلك تم زيارة محطة تحلية المياه والتي تنفذها الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة المصرية، للمساهمة في تحلية المياه وجعلها صالحة للشرب لأبناء المحافظة، حيث تبلغ طاقتها حوالي 30 الف متر مكعب يومي.