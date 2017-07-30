3 وزراء و4 محافظين حول مائدة منظومة النظافة

بدور إبراهيم :يعقد الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية صباح غد الإثنين، مائدة مستديرة بحضور وزيرى البيئة د. خالد فهمى، وقطاع الأعمال أشرف الشرقاوى، وذلك بمقر قاعة اجتماعات مبنى المجلس المحلى لمحافظة القاهرة .وتبحث المائدة المستديرة فى اجتماعها الأول، خطة تطوير منظومة النظافة، وإدارة المخلف

بدور إبراهيم :

يعقد الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية صباح غد الإثنين، مائدة مستديرة بحضور وزيرى البيئة د. خالد فهمى، وقطاع الأعمال أشرف الشرقاوى، وذلك بمقر قاعة اجتماعات مبنى المجلس المحلى لمحافظة القاهرة .

وتبحث المائدة المستديرة فى اجتماعها الأول، خطة تطوير منظومة النظافة، وإدارة المخلفات وإنشاء شركة مساهمة مصرية للنظافة .

وتعقد المائدة المستديرة، تحت رعاية، المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء وبحضور 4 محافظين، هم القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، والدكتور أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، و عدد من المتخصصين والخبراء ورؤساء الشركات العاملة فى مجال النظافة، والمخلفات والذين لديهم خبرات فى هذا المجال ، بالإضافة إلى عدد من ممثلى البنوك.

ومن جانبه، أكد الدكتور هشام الشريف، أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها، حل مشكلات القمامة، والمخلفات التي استمرت سنوات عديدة دون حلول واضحة ونهائية، مشيرا إلى أن الدولة تسعي إلى تحقيق نقلة نوعية لتلك المشكلة، وإيجاد منظومة كاملة لإدارة منظومة القمامة والمخلفات في جميع المحافظات .

وأضاف أن المائدة المستدير، تأتى أيضا في إطار حرص الحكومة على حل مشكلة القمامة بجميع المدن والمحافظات، بما ينعكس على حماية البيئة والحفاظ على المظهر الحضارى لجميع المحافظات .

